Mina i Jovan Vujanić se iz Zemuna došli da žive na selo i čuvaju stoku

Jovan kaže da ih je privukla priroda, planina, zdrava hrana. izvorska voda i životinje.

- Kuću i domaćinstvo smo pronašli preko prijatelja iz sela pored našeg. Ovde nemamo nikog, sami smo. Roditelji su nam ostali u Zemunu. Sve komšije su nas lepo dočekale, fini ljudi nam pomažu šta mogu oko kuće. Na ovom domaćinstvu dugo niko nije živeo, nije proizvodio, malo je zapušteno. Dobili smo mlekar, furunu, štalu, pomoćne objekte, kuću, podrum, pušnicu za meso - kaže Jovan za TV Prva.

Foto: TV Prva Printskrin

Deca uživaju u prirodi

Njegova supruga Mina ističe i da su deca odlično prihvatila ovu promenu.

- Valjda ćemo uspeti u vrtić da ih upišemo da upoznaju još drugara okolo. Uzeli smo koze, imamo koke, svinje tako da deca uživaju svaki dan okruženi životinjama. Stariji sin je jedva čekao da dođemo, ipak je ovde drugačije kada izađeš napolje ne moraš da ideš u park ili na kej da se šetaš.

Mina i Jovan Vujanić iz Zemuna se preselili u Selo Brajkovići



- Svaki novi početak je težak. Sad smo počeli da muzemo koze i pravimo sir to je nešto novo što pokušavamo i nadamo se da ćemo uspeti - kazala je Mina i dodala da sređuju kuću i dalje, radovi su u toku i skcije ima svaki dan:

- Ujutru prvo pomuzemo koze, pustimo ih na pašu, onda pustimo kokoške i druge životinje nahranimo pa sve ostalo...