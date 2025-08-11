Slušaj vest

Dok mnogi mladi parovi tragaju za kućama i nekretninama u gradu, mladi bračni par s dvoje dece Mina i Jovan Vujanović rešili su da se iz Zemuna presele u selo Brajkovići, između Užica i Divčibara na 140 kilometara od Beograda i započnu novi život

Jovan kaže da ih je privukla priroda, planina, zdrava hrana. izvorska voda i životinje.

- Kuću i domaćinstvo smo pronašli preko prijatelja iz sela pored našeg. Ovde nemamo nikog, sami smo. Roditelji su nam ostali u Zemunu. Sve komšije su nas lepo dočekale, fini ljudi nam pomažu šta mogu oko kuće. Na ovom domaćinstvu dugo niko nije živeo, nije proizvodio, malo je zapušteno. Dobili smo mlekar, furunu, štalu, pomoćne objekte, kuću, podrum, pušnicu za meso - kaže Jovan za TV Prva.

Jovan Vujanović.png
Foto: TV Prva Printskrin

Deca uživaju u prirodi

Njegova supruga Mina ističe i da su deca odlično prihvatila ovu promenu.

- Valjda ćemo uspeti u vrtić da ih upišemo da upoznaju još drugara okolo. Uzeli smo koze, imamo koke, svinje tako da deca uživaju svaki dan okruženi životinjama. Stariji sin je jedva čekao da dođemo, ipak je ovde drugačije kada izađeš napolje ne moraš da ideš u park ili na kej da se šetaš.

Mina i Jovan Vujanić iz Zemuna se preselili u Selo Brajkovići Foto: TV Prva Printskrin


- Svaki novi početak je težak. Sad smo počeli da muzemo koze i pravimo sir to je nešto novo što pokušavamo i nadamo se da ćemo uspeti - kazala je Mina i dodala da sređuju kuću i dalje, radovi su u toku i skcije ima svaki dan:

- Ujutru prvo pomuzemo koze, pustimo ih na pašu, onda pustimo kokoške i druge životinje nahranimo pa sve ostalo...

Ne propustiteDruštvoNe sviđa mi se što se baviš poljoprivredom, nije ženstveno: Mlada Anđelija ustaje u 5, pre škole ide u štalu i muze krave: Jednim potezom očitala lekciju svima
collage.jpg
DruštvoIvan i Bosiljka s decom ostavili Nemačku pa došli da žive u selo kod Vlasotinca! Komšije ih i dan danas čudno gledaju, a priča kako su se upoznali je filmska
Stefanovići.jpg
Moj biznisDOTERANA PO GRADSKI, NA CRVENOM LAKU CIRKONI, A U GRAD VIŠE NE BI NI ZA ŽIVU GLAVU: Ivana i Miloš sad su gazde, evo šta gaje VIDEO
ivana-radjevina-4.jpg
SrbijaNAPUSTILI STALNE POSLOVE I SA MALOM DECOM DOŠLI NA SELO: Pokojni otac mi je rekao da nismo normalni! A dedi sam ispunio obećanje
krupanj.jpg

POVRATAK NA SELO! Ministar Milan Krkobabić predstavio nastavak konkursa Izvor: Kurir televizija