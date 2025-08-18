Slušaj vest

Putovanja, kratka ili duga, nose sa sobom određene rizike, bilo da se radi o sitnoj ogrebotini ili ozbiljnoj povredi, a brz odgovor i pravovremena pomoć mogu znatno uticati na ishod situacije. Zbog toga komplet prve pomoći nije samo obavezna oprema već i važan alat. Briga o njegovom stanju i proveravanje roka trajanja nisu samo zakonska obaveza već i pokazatelj odgovornog ponašanja svakog vozača. Mnogi vozači ne znaju da i ovaj komplet ima rok trajanja, kao i da neispravan sadržaj može biti razlog za kaznu, ali i veliki problem u slučaju saobraćajne nezgode.

Pravilnik o tehničkim uslovima za vožnju u saobraćaju propisuje dva tipa obaveznih kompleta za prvu pomoćkoji su u skladu sa SRPS Z.B2.001 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2010). To su Tip A, komplet za motocikle i Tip B – komplet za putnička vozila i kamione.

Šta sadrži komplet prve pomoći Foto: Printscreen/RTS

Komplet za motocikle i slična vozila je manji i sadrži osnovne medicinske materijale, prilagođene specifičnostima tih vozila.

Putnička vozila i vozila poput kamiona i autobusa zahtevaju komplet pomoći veličine "B'', koji je veći i sadrži širi spektar medicinskih materijala, prilagođenih potrebama u vozilima koja prevoze veći broj putnika.

Bez obzira na proizvođača, svaki komplet prve pomoći Tipa B sadrži: 2X: Prvi zavoj–sterilan, 10cmx5m, sa jastučetom 12cmx10cm

2X: Kaliko zavoj 10cmx5m

2X: Kaliko zavoj 8cmx5m

2x: Sterilna gaza 1/2m, 80cmx50cm – pojedinačno pakovanje

1X: Sterilna gaza 1m, 80cmx50cm – pojedinačno pakovanje

5X: Sterilna kompresa od gaze 10cmx10cm, 12 slojeva – pojedinačno pakovanje

5X: Adhezivni zavojni materijal 10cmx8cm

1X: Flaster 2.5cmx5m, na kalemu

2X: Trougao marama veličine 100cmx100cmx140cm, pamučna, nazivne površinske mase najmanje 60g/m2

6X: Igla sigurnica, najmanje dužine 4cm

1X: Makaze zakrivljene, sa zaobljenim vrhom, najmanje dužine 12cm

1X: PVC kesa – manja, 20cmx30cm

1X: PVC kesa – veća, 40cmx60cm

2X: PVC rukavice za jednokratnu upotrebu (par), 2 kom.

1X: Izotermalni prekrivač najmanje dužine 150x200cm, za jednokratnu upotrebu

1X: Zaštitno sredstvo za davanje veštačkog disanja, za jednokratnu upotrebu, 1 kom.

1X: Specifikacija sadržaja kompleta

1X: Uputstvo za pružanje prve pomoći Rok trajanja kompleta prve pomoći: Kada i zašto treba zameniti opremu

Komplet prve pomoći nije trajan i njegov sadržaj ima rok upotrebe od pet godina. Rok se konkretno odnosi na određene elemente iz seta, dok svako medicinsko sredstvo iz kompleta podlaže detaljnim medicinskim ispitivanjima, kojima se utvrđuje koliko je ono bezbedno za primenu.

Nakon što prođe ovaj period, komplet se smatra neispravnim i više nije u skladu s zakonskim propisima.

To znači da, iako komplet može biti u dobrom stanju, ako je prošlo više od 5 godina mora biti zamenjen. U suprotnom, vozilo neće moći da prođe tehnički pregled!

Tehnički pregled i komplet prve pomoći

Prilikom tehničkog pregleda vozila, pored ostalih stavki, kontroliše se i komplet prve pomoći.

Ukoliko se ustanovi da je istekao ili nije usklađen sa standardima, vozilo neće proći pregled dok se komplet ne zameni. Međutim, postoje fleksibilne mogućnosti koje primenjuju mnogi servisi.

Automobil na tehničkom pregledu mora imati i prvu pomoć Foto: Shutterstock

Sedam dana za zamenu kompleta

Vozači koji imaju komplet prve pomoći koji ne zadovoljava propisane standarde, mogu iskoristiti rok od sedam dana za njegovu zamenu.

Prema rečima Vladimira Kolonića, kontrolora tehničkog pregleda "Tadić", ukoliko vozači zamene komplet u predviđenom roku, tehnički pregled se ne naplaćuje ponovo.

Iako je postupak fleksibilan u mnogim servisima, važno je napomenuti da se pravila mogu razlikovati od mesta do mesta. Zbog toga je preporučljivo da vozači uvek provere sa servisom gde obavljaju tehnički pregled, kako bi bili sigurni u specifične uslove koji se primenjuju.

Osim što komplet mora biti usklađen sa važećim standardima, takođe je od važnosti da oprema za pružanje prve pomoći bude postavljena na lako dostupnom mestu u vozilu. Brzina je često odlučujući faktor u hitnim situacijama, stoga je važno da komplet bude postavljen na način koji omogućava brzo dobijanje opreme.

Kazne za vožnju bez kompleta prve pomoći

Prema važećim propisima, ukoliko u vozilu nema odgovarajućeg kompleta prve pomoći, vozač se kažnjava sa 5.000 dinara, a dodatnih 5.000 dinara plaća i vlasnik vozila ukoliko nije upravljao automobilom u trenutku kontrole.

Za firme su kazne znatno veće i kreću se od 60.000 do čak 600.000 dinara.

Pripremljen vozač ne brine samo o sebi, već i o svima koji se nađu na putu. Komplet prve pomoći nije samo zakonska obaveza, već i odgovornost, a u pravom trenutku ključna pomoć.

