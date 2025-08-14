Slušaj vest

Nina iz Srbije prevarena je za smeštaj u Crnoj Gori, iako je uplatila avans!

Ona je u Fejsbuk grupi "Smeštaj u Crnoj Gori" tražila novi smeštaj, a podelila je sa korisnicima šta je doživela.

- Prevarena sam od žene koja izdaje, iako sam uplatila avans. Poslednja kuća u brdu, "a tu je odmah plaža", pritom je jako bezobrazna i nadmena. Htela je da me izbaci na ulicu u 10 uveče nakon celodnevnog putovanja, pa kad sam joj pripretila policijom, primirila se - napisala je Nina.

Kaže i da je gazdarica smeštaja lagala i za adresu.

- Na moj komentar da to nije ono što smo se dogovorile (jer ne bih uplaćivala avans sigurno za ovo), nakon celodnevnog putovanja mi je sa svoje terase dobacila da mogu da se kupim i idem u pola noći da tražim drugi smeštaj - navela je on.

Nakon što je pripretila policijom, žena joj je dopustila da tu prenoći.

- Ujutru sam otišla i našla drugi smeštaj - rekla je Nina.

