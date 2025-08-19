Slušaj vest

Kurir je na oglasima pronašao nekoliko jeftinih nekretnina do 20.000 evra u ruralnim sredinama koje se prodaju sa placem, ali su potrebna i dodatna ulaganja.

U Jarkovcu u opštini Sečanj prodaje se kuća od 110 kvadrata sa 16,5 ari placa za 18.000 evra.

Kuća, dvorište, bašta, voćnjak

- Kuća starije gradnje potrebna manja ulaganja da bi bila useljiva. Kuća ima dve velike sobe sa ulice, dve manje iz dvorišta i veliko predsoblje. Krov dobar, zidovi dobri, nema vlage, podovi beton-zemlja, u kući uvedena voda u jedno odelenje, vodovod seoski, struja monofazna... Pored kuće prolazi gasovod moguć priključak na gas. Dvorište veliko, ograđeno, moguće napraviti baštu ili voćnjak. Kuća u širem centru sa asvaltnim putem - navodi vlasnik.

Jeftine kuće na selu Foto: Shutterstock, Ilustracija

Takođe, na oglasima se prodaje i porodična kuća u mestu Jovac kod Ćuprije od 80 kvadrata za 20.000 evra, a prema rečima vlasnika, idealna je za one koji žele da pobegnu od gradske buke i uživaju u tišini, čistom vazduhu i prirodi.

- Veliko i uređeno dvorište, prostor za odmor, porodična okupljanja ili baštovanstvo. Koš u dvorištu. Mirno okruženje, bez saobraćajne gužve. Pogodno za porodični život ili vikendicu - stoji u oglasu.

Kuća za 14.000 evra nadomak Zrenjanina

Kupovina kuća u ruralnim sredinama Foto: Shutterstock, Ilustracija

Uknjižena kuća veće površine od 103 kvadrata u mestu Sečanj prodaje se za 14.000 evra.