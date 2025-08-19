Srbi rasprodaju imanja za bagatelu: Za 16.000€ uz kuću ide garaža, plac i voćnjak - ovo su jeftine nekretnine
Dok cene kvadrata u većim gradovima Srbije dostižu astronomske visine, sve više ljudi okreće se alternativi kupovini kuća na selu.
Kurir je na oglasima pronašao nekoliko jeftinih nekretnina do 20.000 evra u ruralnim sredinama koje se prodaju sa placem, ali su potrebna i dodatna ulaganja.
U Jarkovcu u opštini Sečanj prodaje se kuća od 110 kvadrata sa 16,5 ari placa za 18.000 evra.
Kuća, dvorište, bašta, voćnjak
- Kuća starije gradnje potrebna manja ulaganja da bi bila useljiva. Kuća ima dve velike sobe sa ulice, dve manje iz dvorišta i veliko predsoblje. Krov dobar, zidovi dobri, nema vlage, podovi beton-zemlja, u kući uvedena voda u jedno odelenje, vodovod seoski, struja monofazna... Pored kuće prolazi gasovod moguć priključak na gas. Dvorište veliko, ograđeno, moguće napraviti baštu ili voćnjak. Kuća u širem centru sa asvaltnim putem - navodi vlasnik.
Takođe, na oglasima se prodaje i porodična kuća u mestu Jovac kod Ćuprije od 80 kvadrata za 20.000 evra, a prema rečima vlasnika, idealna je za one koji žele da pobegnu od gradske buke i uživaju u tišini, čistom vazduhu i prirodi.
- Veliko i uređeno dvorište, prostor za odmor, porodična okupljanja ili baštovanstvo. Koš u dvorištu. Mirno okruženje, bez saobraćajne gužve. Pogodno za porodični život ili vikendicu - stoji u oglasu.
Kuća za 14.000 evra nadomak Zrenjanina
Uknjižena kuća veće površine od 103 kvadrata u mestu Sečanj prodaje se za 14.000 evra.
- Prodajem prelepu kuću u mestu Krajišnik, na samo 35 kilometara od centra Zrenjanina. Ova funkcionalna kuća od 103 kvadrata nalazi se na prostranom placu od 16 ari, idealnom za porodični život, poljoprivredu ili poslovne aktivnosti. Kuća je odmah useljiva, a uz nju dolaze sve potrebne stvari za udoban boravak - navodi se u u oglasu i dodaje da kuća ima dve sobe, kuhinju i kupatilo, a nalazi se na placu od 16,4 ari sa baštom i voćnjakom, garažom, radionicom.