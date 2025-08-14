Slušaj vest

U 21. veku, kada nam je sve dostupno i kada se toliko govori o higijeni i brizi o telu, deo žena i devojaka i dalje veruje da tokom menstruacije ne treba da se kupaju!

Korisnicu Tiktoka Martinu ovo je šokiralo.

- Danas je dan kada sam saznala da postoje žene koje se ne peru za vreme ciklusa. Postoji li i u vašem kraju verovanje da se žene ne smeju prati za vreme krvarenja, pa ljudi na što to liči? - začuđeno je upitala ona.

Usledila je lavina komentara. Mnoge žene su otvoreno rekle da se ne kupaju tokom ciklusa, dok je bilo onih devojaka koje smatraju da je to nedopustivo, kao i da tako može doći do infekcije, posebno tokom letnjih meseci.

Pojedine devojke izbegavaju tuširanje tokom ciklusa Foto: Shutterstock

- Moja sestra ne da neće, nego ne sme. Momentalno dobije odliv. Zaustaviti ne može. Ne može da se tusira, ne zato što ne želi, nego što je svaki put zaglavila na hitnoj. Što znači, ne osuđujte kad ne znate. Postoje načini da se žensko opere bez da cela ide pod tuš pa da ne smrdi. Najlakše je napasti, mi koje nemamo probleme, teže možemo da razumemo one koji imaju - napisala je jedna korisnica u komentarima.

Jedna je navela da je imala cimerku koja se nije kupala tokom menstrualnog ciklusa.

- Čim se okupam tokom menstruacije dobijem baš visoku temperaturu tako da samo kosa, gornji deo tela - požalila se jedna korisnica.

Jedna korisnica podelila je da ne uplazi pod tuš zašto joj to poremeti ciklus.

- Tek kada vidim da ne ide puno krvi se istuširam - navela je ona.

Jedna korisnica istakla je da tuširanje i održavanje lične higijene tokom ciklusa važno.

- Sprečava neugodne mirise i infekcije, sve priče o štetnosti tuširanja u tom periodu su netačni mitovi bez medicinske osnove. Za sve one koje kažu nesto drugačije, znači ne mogu da verujem, odliv imam i bez tuširanja - dodala je ona.