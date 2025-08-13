Slušaj vest

Većina nas je do sada bila u prilici da svedoči o krađi na pijaci ili u marketu, gledajući sugrađane dok krišom u džep stavljaju sitne artikle poput čokoladica, manjih konzervi, čokolada ili žvaka, ali verovatno nikada niste videli nikoga ko se usudio da sa sobom ponese pola korpe namirnica i ne plati ih.

Jednom Nišliji je to pošlo za rukom. Njegova potkradanja otkrila je kasirka Marija iz radnje u koju je redovno svraćao i ispričala pre nekoliko godina kako je mesnicu uspeo da "otera" u manjak.

Ona je tvrdila da je svakog dana iz radnje u kojoj radi nestajalo meso, a kamere nisu uhvatile lopova. Prvo su posumnjali na mesara, ali ubrzo su otkrili da on nije kradljivac, onda je otkriveno nešto što je šokiralo sve radnike u prodavnici. Marija kaže da su "primetili da svakog dana nedostaje meso i na to su ih upozorili menadžeri radnje. Svakog dana falilo je nekoliko kilograma mesa".

- Menadžeri su odlučili da pratimo potrošače. Gledali su ko kupuje najviše mesa. Nekoliko dana posle upozorenja, otkrili smo lopova! Čovek je kupio kilogram buta, a kad sam uzela kesu da otkucam bar-kod, videla sam da je mnogo teže i da u njoj ima više od kilogram mesa - priča kasirka.

Kada su otvorili kesu videli su da je u njoj i drugo meso! Kupac je rekao da se mesar prevario. Tad je platio i tako je prošlo. Ali onda su se svi u prodavnici zapitali kako je moguće da se ovo desilo njima pred očima. Motali su film unazad, pogledali su kamere i ništa im nije bilo jasno. A onda su počeli da ga prate. Iako ispočetka zbunjeni, radnici su ubrzo razotkrili kako im je nestajalo meso u ogromnim količinama.

Taktika lopova

- Svakog dana je taj čovek, menadžer obližnjeg kafe-restorana dolazio u radnju, ode do mesare i traži, recimo, 20 ćevapa. Mesar mu spakuje u papir, pa u kesu i na kesu zalepi cenu tj. bar-kod. Onda traži kilogram buta, mesar isto uradi – spakuje u papir, pa u kesu, pa na to nalepi stiker s cenom. Tako uzme nekoliko različitih vrsta mesa, a onda stane sa strane gde ga ne vidi kamera, uzme kesu gde su ćevapi i ubaci u kesu gde je but. I zaveže kao što je mesar zavezao - priča Marija.

Na kesi tako, kaže, ostane samo jedna cena, a unutra proizvod koji nije naznačen na njoj.

- Kad dođe na kasu, ja samo otkucam to što vidim - jedan bar-kod. Tako je mogao da radi koliko hoće. Posebno kad je gužva, pa kad ima mnogo ljudi na kasi, ko će da obrati pažnju i gleda šta je sve u kesi. Dnevno je krao dva do tri kilograma mesa - pričala je Marija za "Kurir".

Kako je ona pričala, da je stavio kilogram buta u dve kile ćevapa, na primer, ne bi nikad primetili toliku razliku, jer je mala razlika između dva kilograma i tri kilograma. Ali on se baš osilio pa je u kilogram ćevapa trpao tri kilograma buta.

Vara se i u marketima

Sigurno vam se dogodilo da odete u radnju po voće i zateknete banane koje su već pocrnele ili jabuke koje baš i ne izgledaju sveže? Čak i po povrće koje dugo traje, kao što su crni luk ili krompir, ali da u radnji vidite samo krompir koji je proklijao, luk koji je već pomalo mekan ili „izudaran“?

Radnjama se ne isplati da se roba ne proda, zbog čega će pokušati da vam prodaju i neugledno ili manje sveže voće i povrće. Postoje čitavi serijali dokumentarnih filmova o tome koliko se hrane na godišnjem nivou baca, samo zato što su kupci navikli da kupuju povrće i voće „kao za izložbu“.

Ovde se postavlja i pitanje šta ćete praviti od kupljenih namirnica. Ako ćete voće jesti sveže i želite da vam potraje nekoliko dana, želite čvrste plodove koji će još malo sazreti dok stoje u vašoj kuhinji. Ako ćete kuvati, prezreli plodovi su nekada i ukusniji od potpuno svežih.

Najsvežije voće i povrće naći ćete ispod, ili iza, onog koje je izloženo na najupadljivijem mestu. Prodavci žele da najpre prodaju ono kojem se bliži isticanje roka trajanja.

Pogledajte i šta se dešava u prodavnici oko vas. Vidite li nekog od zaposlenih ko „pretura“ po poređanom voću, ali je gajbica kojom se bavi puna, a pored sebe nema kolica sa još tog voća? To znači da ne dopunjuje zalihe jer je veći deo tog voća već kupljen, već je zadužen upravo za to da svežije ređa na nepristupačnija mesta, a manje sveže ili neugledno voće stavlja na vrh kako bi se prvo prodalo.

Imate pravo da pitate tu osobu da li ima svežije voće, ali je do politike radnje da li će vam i doneti drugu robu iz skladišta. Najlakši način da nađete sveže je da sami potražite ispod vidno izloženog voća ili povrća.

Još jedna prevra šokirala je javnost

U prodavnicama i marketima svakodnevno nailazimo na raznorazne popuste, sniženja, akcije, rasprodaje, pa se zbog toga lako može desiti da proizvod koji želimo da kupimo ima na rafu jednu cenu, a kada dođemo na kasu, otkucaju nam drugu i naravno znatno veći iznos.

Korisnici društvene mreže Instagram upozorili su potrošače iz Zemuna da obrate pažnju pri kupovini u jednom marketu u Bačkoj ulici gde navodno na kasi naplaćuju višu cenu iako je artikal na sniženju.

- Neka se potrošači koji svraćaju u market u Bačkoj ulici u Zemunu paze koja im se cena obračunava na kasi jer uglavnom naplate bez popusta. Na ceni piše da popust traje do 17.8. a na kasi naplaćuju punu cenu. I kasirka je vrlo neljubazna kada joj se skrene pažnja na to. Ovo nije prvi put da mi se dešava kod njih zato obratite pažnju - pisalo je u jednoj starijoj objavi na Instagramu.