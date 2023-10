ZUJALICE NA OVIM PROIZVODIMA MNOGI JOŠ UVEK NISU NI PRIMETILI: Mnogo se kradu, a trgovci rešili da ih OVAKO obezbede! (FOTO)

Zbog svakodnevnih krađa u marketima i supermarketima trgovci stalno proširuju listu artikala na kojima su primorani da stavljaju zujalice.

Poznato je da zujalice stoje na čokoladama, kafi, žvakama, konzerviranoj hrani, tunjevini, međutim, trgovci su zujalice počeli da stavljaju i na papir u kome se pakuju proizvodi sa delikatesa!

- Moja komšinica radi u supermarketu na Banjici. Ono na šta se uvek žali je koliko zapravo ljudi kradu od najsitnijih artikala pa čak i do onih skupljih. Kaže da je to još učestalije otkako u marketu postoje i samouslužne kase odnosno one na kojima kupac može sam sve da otkuca i da plati karticom. Dešavalo se da neke artikle uopšte ne otklucaju samo gurnu u kesu ili torbu.

To naročito budu neki suhomesnati proizvodi sa delikatesa, šunka, pečenica, pršuta koja je narezana i upakovana u papir. Zbog toga se zujalice sada nalaze i na papiru što mnogi još uvek nisu primetili - ispričala na je naša čitateljka prenoseći ono što joj je radnica iz marketa ispričala.

Podsetimo, zujalice se nalaze i na upakovanim suhomesnatim proizvodima, a nedavno se na društvenim mrežama pojavila fotografija na kojoj se vidi da artikli ne samo što su "zazujani", već se neki nalaze i pod ključem u kutijama. Tako je u pojedinim marketima pesto sos i kutiji kao i maslac.

Treba naglasiti da ovi artikli uglavnom nisu luksuzne stvari poput skupih krema proizvodi koji su deo svakodnevne kupovine svakog potrošača.

Marko Dragić iz NOPS-a za Kurir je nedavno rekao da se veliki trgovinski lanci uvek ovako obezbeđuju stvari koje se kradu, a da se ta lista menja.

- Ranije su se krale skupocene kreme da bi se preprodavale, danas ljudi kradu čak i puter. Lista proizvoda koji se kradu u marketima je drugačija od one liste pre 10 godina, i ona će se menjati i ubuduće. Kako trgovci primete da se nešto više krade, oni to i obezbede.

Prema njegovim rečima ovo je jedini način da se proizvođači zaštite od krađa.

- Kada potrošač nešto ukrade, postupak može da pokrene samo trgovac. Ako je iznos veći od 5.000 dinara može da podnese krivičnu prijavu i prijavi to policiji. Ukoliko je iznos manji onda može da se pozove policija ako je to primetio neko od zaposlenih.

