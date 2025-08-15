Slušaj vest

Srpski turisti su u velikom problemu na Kefaloniji nakon saobraćajne nezgode, policija im je oduzela dokumenta i tablice zbog navodnog nedostatka zelenog kartona, iako nisu krivi za udes.

Vozač iz Srbije požalio se na problem u Fejsbuk grupi "Grčka info".

- Molim za pomoć, bili smo u saobraćajnoj nesreći (nismo mi krivi, Grk priznao krivicu) ali policija nam je skinula tablice, uzela vozačku i saobraćajnu (iako kola nisu u voznom stanju) jer nismo imali zeleni karton, koji valjda ni ne treba da imam? Sutra ujutru moram da idem u policijsku stanicu (Kefalonija). Molim za savet, pomoć bilo moje vrste - požalio se on.

Pojedini korisnici su navodili da za Grčku nije potreban zeleni karton, dok je bilo i onih koji su pisali da je potreban.

- Mog zeta i ćerku je prekjuče zaustavila policija na Sitoniji, rutinska kontrola, i tražili su zeleni karton. Pošto su došli preko Bugarske isti nemaju pa im je policajac objasnio da u slučaju sudara zeleni karton omogućava naplatu štete od osiguranja. Izgleda da taj zeleni karton nije samo da se prođe Makedonija već više od toga - napisala je jedna korisnica u komentarima.