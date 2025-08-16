Slušaj vest

Zbog bolesti, nevolje ili iznenadnih troškova, pojedini ljudi prinuđeni su da pozajme novac od zelenaša. Nažalost, mnogi ubrzo upadaju u začarani krug ucena, pretnji i iznuđivanja, čak i nakon što dug bude vraćen!

To se nedavno desilo i jednom čoveku iz Srbije, koji iako je vratio dug, trpi svakodnevne ucene i pretnje od zelenaša.

- Bio sam prinuđen zbog bolesti majke da pozajmim novac od kamataša. Pozajmica 1.000 evra, dogovor je bio da mu se daje 150 evra do svakog desetog u mesecu. Međutim, on meni sada odjednom traži 300 evra ili će mene i moju porodicu "mrak da pojede" - požalio se on.

Njegova poruka objavljena je u Fejsbuk grupi "Pravna pitanja".

- Pre pet dana kada smo mu vratili ceo dug, on traži još, dali smo i to još, ali on se sinoć javio i traži opet toliko. Ja više ne znam. Prijavio bih ga. Može li anonimno da se prijavi? Da napomenem da on i mojoj supruzi govori da moram da dajem iznos koji on traži, moja žena je pitala dokle, a on je rekao: "Dok ste živi" - dodao je on.

Korisnici su ga savetovali da ga prijavi policiji.

- Šaljem vam podršku, nemojte se kriviti, u tu situaciju ste došli zbog hitne potrebe da pomognete majci. Verovatno ste i kulturni i mirni, čim se fokusirao na vas. Morate odmah prijaviti, ali bi valjalo da imate dokaze. Posavetujte se sa advokatom uživo - navodi se u jednom od komentara.