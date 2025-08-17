Slušaj vest

Jedna porodica iz Srbije ostala je bez rezervacije, nakon što je agencija javila da u novootvorenoj vili nema struje ni vode, a nije poznato kada će kvar biti otklonjen.

Ilijana se požalila u Fejsbuk grupi "Grčka info".

- Potrebna mi je mala pomoć. Da li neko zna kakva je situacija u Nea Potidea? Imamo rezervisan smeštaj od 17.09. u novootvorenoj vili, međutim juče nas je zvala agencija da nam otkaže rezervaciju, jer kako kažu došlo je do nestanka struje i vode, i ne znaju kada će se kvar sanirati - požalila se ona.

Korisnici su se iznenadili, s obzirom da je do njihovog polaska ostalo skoro mesec dana.

- Na Halkidikiju ima problema sa vodom i povremenih prekida struje. Mada mi je mesec dana dug period za popravak kvara. Jedino ako nije nešto drugo u pitanju - navodi se u jednom od komentara.

