Srbija danas izlazi iz petog toplotnog talasa! Stižu nam pljuskovi praćeni grmljavinom, a temperatura će biti u padu za pet do sedam stepeni!

Iza nas je jedan od dužih toplotnih talasa s temperaturama koje su išle i do 40 stepeni, a meteorolog amater Ivan Ristić navodi za Kurir da ulazimo u period prijatnijih temperatura.

- Danas nas očekuje manje osveženje, temperatura će pasti za pet do sedam stepeni. Povremeno može biti pljuskova i kiše praćene grmljavinom, posebno u popodnevnim časovima. Počeće da duva i umereno severozapadni vetar. U ponedeljak svežije vreme, pljuskovi se očekuju na jugu i jugoistoku Srbije, dok će u ostalim predelima biti uglavnom suvo. Temperature će biti od 28 do 33 stepena - rekao je Ristić.

Kiša praćena grmljavinom Foto: Shutterstock

U utorak nas, kaže, očekuje slično vreme.

- Do kratkotrajne stabilizacije vremena doći će u sredu i četvrtak, s temperaturama negde i više od 35 stepeni, a zatim u petak dolazi jače naoblačenje praćeno kišom, vetrom i padom temperature. Taj hladni front je u sklopu polarnog vrtloga koji se spušta sa severa Evrope i donosi jače zahlađenje u većem delu Evrope i potiskuje ovaj afrički anti ciklon. Biće oblačno s kišom, temperature će pasti za jedno 10 stepeni, a kretaće se od 22 do 26 stepeni - naveo je Ristić.

Naredne nedelje i ponedeljka biće manje kiše, ali će se zadržati hladnije vreme, a temperature će se unormaliti i kretaće se od 26 do 31 stepena.

- Prva polovina septembra prema sadašnjim prognozama deluje da će se vreme stabilizovati i da će temperature biti oko 30 stepeni i malo iznad, dok u drugoj polovini septembra dolazi jače zahlađenje - prognozira sagovornik.