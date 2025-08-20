Slušaj vest

U poslednje vreme sve češće se mogu čuti pritužbe turista na smeštaj u popularnim letovalištima u Grčkoj.

Iako je ova destinacija omiljena među porodicama sa decom zbog svoje blizine i lepih plaža, mnogi se žale na lošu higijenu, neodržavanje objekata i neusklađenost uslova sa onim što je prikazano u oglasima.

Što je posebno problematično za roditelje sa malom decom, kojima je čistoća od presudnog značaja.

Nedavno je neprijatnu situaciju doživela i Jelena iz Srbije.

- Odsela sam sa malom bebom u apartmanu u Haniotiju i zatekla prilično loše uslove - izgleda da nije očišćeno, kupatilo je stalno mokro jer WC šolja pušta vodu, a u kanti su čak ostale i tuđe iskorišćene pelene. Zaista nisam očekivala ovakve higijenske uslove, posebno jer sam sa bebom. Da li je neko imao sličnu situaciju i šta mi savetujete da uradim u ovom slučaju? - upitala je ona u Fejsbuk grupi "Live from Greece".

Jelena se razočarala nakon što je stigla u smeštaj u Haniotiju Foto: Printscreen Facebook/ Live from Greece

Korisnici su je savetovali da kontaktira agenciju ili osoblje smeštaja i da zahteva da je prebace u drugi apartman.