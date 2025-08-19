Slušaj vest

Kada bi čuli da smo na korak od toga da kao vid hrane u budućnosti koristimo crve, verovatno biste ostali u neverici. U nekim zemljama Evropske unije ovo više nije nikakvo čudo, po njihovim standardima crvi su uveliko uvršteni u ishranu.

Polovinski Horvatović: U EU je dozvoljena upotreba proteinskog brašna od insekata

Na ou temu za Kurir televiziju govorila je Miroslava Polovinski Horvatović, viša naučna saradnica Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

- Prvobitna ideja je da se insekti koriste kao hrana za životinje jer je manjak proteina, pre svega soje. Uzgoj insekata nas je naveo na to da bi to bila dobra ideja i da pokušamo sa takvim projektom na Poljoprivrednom fakultetu. Proizvodi od insekata su proteinsko brašno, oni se uzgajaju, kuvaju, suše, melju, to je visokoproteinsko kvalitetno brašno koje se stavlja u hranu za životinje - kaže Polovinski Horvatović.

Ona je objasnila da je ipak EU sada dozvolila korišćenje ovog brašna i u hrani za ljude, što kod nas i dalje nije zakonski regulisano, dok su ovakvi proizvodi u EU jasno naznačeni da koriste brašno od insekata.

- Čokolada je krenula od ideje studenata. Dodali su desetak posto na težinu insekte, izlili su čokoladu i to davali na sajmu nauke i promocijama. To je bio takav "bum" od vesti,mi smo to samo napravili za promociju,ne proizvodimom tu čokoladu. Studenti i mlađa populacija su navalili, ali ja sam bila prva rezervisana i probala sam među poslednjima - kaže Polovinski Horvatović.

Ona kaže da postoje populacije kojima je veliki deo ishrane upravo insekti, u Aziji i Južnoj Americi, dok u Evropi ima dovoljno hrane i namirnica kako mi ne bi konzumirali insekte, jer nam nije po navici i standardima.

- Trenutno zakonski u EU je dozvoljeno korišćenje 4 insekatskih vrsta, dok je kod nas dozvoljeno koristiti 30 vrsta za životinjsku hranu. TO su ispitane vrste - kaže ona.

Polovinski Horvatović kaže da prilikom sastavljanja obroka za životinje uzima se u obzir hranljiva vrednost i protein, pa kaže da su osušeni insekti čak 50% proteina, što parira sa sojom, ali ne i sa mesom i ribom.

- Postoji minimalni rizik. Kada imate kontrolisanu proizvodnju, vi pazite čime hranite te insekte. Ako im date hranu sa teškim metalima, oni će to imati u sebi. Pojava alergije zavisi, evropska populacija nije navikla pa zato može doći do alergije, ali u Aziji možete kupiti skakavce kao specijalitet - kaže ona.

