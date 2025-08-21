Slušaj vest

U svakoj zgradi postoje pravila ponašanja, ali i osnovni nivo kulture i poštovanja prema drugim stanarima. Nažalost, neki pojedinci uporno pokazuju da ih ni jedno ni drugo ne zanima.

Pojedini stanari stambenih zgrada zaboravili su na kućni red i lepo ponašanje. Neki šire veš u hodnicima, neki ostavljaju kese đubreta ispred vrata, a neki čak vrše malu i veliku nuždu u zajedničkim prostorijama.

- Moram da podelim nešto u grupi i da pokažem da pojedini ljudi ne zaslužuju da žive ni u svinjcu, a kamoli u zgradi među drugim ljudima. U subotu je neki tzv. stanar moje zgrade ušao u lift sa kerinom (moram tako da nazovem, mada ima i dobrih kuca, a i njihovih gazda) koja je izvrsila nuždu nasred lifta - požalila se stanarka jedne višespratnice u Mirijevu.

Njena poruka objavljena je u Fejsbuk grupi "Mirijevo".

- Dotični je samo prekrio novinama izmet i izašao iz lifta. Nije ga briga bilo da to počisti i sredi. Taj lift koriste i drugi stanari. Druga komšinica redovno šeta kuče između parkiranih automobila koje ostavlja bombice (koje naravno ne skuplja u kesicu po pravilu) u koje redovno vlasnici ugaze. E sada vi meni recite vaše mišljenje o svemu ovome. Da li ovi ljudi zaslužuju da žive po zgradama? - upitala je ona.

Korisnici su bili zgroženi.

- Kakav primitivizam! Sledeći put pokupi i stavi ispred njegovih vrata - navodi se u jednom od komentara.

