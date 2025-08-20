Slušaj vest

Očekivane mere koje je najavio predsednik Aleksandar Vučić, a očekuje se da će oboriti cene hrane u porodicama jesu tema koja je dobila veliku pažnju građana.

Foto: Kurir Televizija

Ipak, cene stoke na stočnim pijacama značajno je skočila, a pogotovo cena telentine, koja nikada nije bila pristupačna, ali je sada zaista postala nedostupna namirnica.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Smilja Stanković iz Udruženja penzionera "Mimoza", doktor Snežana Bašić, specijalista interne medicine, ekonomista Ervin Pašanović, kao i profesor doktor Cvijan Mekić, profesor na POljoprivrednom fakultetu u Beogradu.

- Kako biti bogata i uspešna država je isto pitanje kao kako biti bogat pojedinac? To je vrhunska umetnost, formulu javno ne prikazuju i moramo sami da se izborimo - rekao je Pašanović na početku.

On je dalje objasnio kako bi Srbija mogla da oporavi svoju ekonomiju i smanji cene mesa:

- Mi više nemamo stočni fond, ili je preživeo u minimalnoj meri, mi nemamo ekonomiju koju smo imali pre 40 godina gde prodavac sigurno zna da će imati kupca. Mi sada možemo da napravimo svetski proizvod, što ne verujem da je verovatno jer ćemo se slabo takmičiti sa Brazilom i Australijom po ceni mesa i kvalitetu, jednostavno jer su to jake ekonomije koje imaju siguran plasman - kaže Pašanović.

Pašanović objašnjava da ukoliko bi Srbi koristili samo domaće proizvode, ekonomija bi mogla da se oporavi, kao i da se ceo svet vraća na ovaj model života, te otvaraju ponovo svoje fabrike namenske industrije.

- Penzioneri kupuju najjeftiniju hranu, parizeri, viršle, paštete, sve što ima onu žutu etiketu da je na sniženju. Više zaista ne obraćaju pažnju na kvalitet. Prvo smo bili zakinuti za količinu, kupiš pola kilograma mesa, sledeće godine 400 grama, sledeće 300... Sada se to više ni ne kupuje - kaže Stanković.

Foto: Kurir Televizija

Stanković kaže da ukoliko kilogram piletine košta 260 dinara, to nema veze sa piletinom, pa tvrdi i da pena koja izlazi iz piletine tokom kuvanja zapravo svi oni hormoni koji su tu ubačeni.

- Mi ne možemo ni dete da hranimo zdravo, nemamo mi pile za dete i pile za baku. Ovo je umišljeno trovanje naroda i uništavanje zdravlja nacije. Na ove stvari ne reaguju samo penzioneri, ali radno stanovništvo i mladi. Vidite koliko imate dece koji sa 8 godina nose patike broj 40, to je nakukljano hormonima. To nije naš gen - kaže Stanković.

Mekić navodi da je i sam juče proverio cene u obližnjoj prodavnici, pa kaže da je pre 4 godine sve bilo upola jeftinije, kada je u pitanju meso.

- Cene na pijacama jesu visoke, ali opet su naši proizvođači na minimumu. Juneće meso trenutno ima dobru cenu, od oko 450 dinara, ali mi teladi nemamo dovoljno. Razmišlja se o ponovnom uvozu iz Češke, koji su najtraženiji u Evropi, a oni idu od oko 5 evra po kilogramu, što izađe oko 1.000 eura da jedno tele uđe u tov - tvrdi Mekić.

Bašić navodi da u svim prerađevinama od mesa, zbog načina na koji se proizvodi, nema nikakve moralne vrednosti, pa je potrebna veća intervencija inspekcijskih službi:

- Ne možete tako nemoralno da proizvodite hranu i da očekujete da vam narod bude zdrav. Ko zna šta sve pojedemo a da nismo ni svesni, a najviše je tužno što to dajemo deci. Mi odrasli možemo i da se odbranimo, ali najgore utiče na decu i trudnice, sve ono što se nalazi u hrani a kancerogeno je - kaže Bašić.

Ona tvrdi da je jedna od lepljivih supstanci koja se nalazi na hrani zapravo karogenon koji se koristi i u proizvodnji pelena, pa kaže da prizvođači pokušavaju da sa što manje mesa stvore proizvod.

"Penzioneri se hrane najjeftinijom hranom" Stanković tvrdi: Piletina je puna hormona, to utiče na rast dece Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs