U Sunčevom bregu turisti se sve češće susreću sa visokim cenama parkinga. Mnogi traže povoljnije ili besplatne opcije, jer aktuelne cene u nekim hotelima i javnim mestima smatraju previsokim.

Natašu su šokirale cene parkinga.

- Stigli smo u Sunčev breg i imamo problem sa parkingom, u hotelu smo i traže nam 13 evra po danu, da li znate neki parking koji je besplatan ili bar jeftinije, jer ovo je baš bezobrazluk - napisala je ona u Fejsbuk grupi "Bugarska letovanje".

Paprene cene parkinga u Bugarskoj Foto: Facebook/ Bugarska letovanje

Korisnici su je savetovali da ode na jedan parking koji košta pet evra dnevno.

- To su vam cene javnih parkinga po danu u Sunčevom Bregu. Jedini jeftiniji je taj kod Lidla koji je prošle nedelje bio krcat i daleko je od centra - navodi se u komentarima.

Dok je skoro sve ostalo vrlo povoljno i dostupno, cena parkinga u nekim hotelima gde se traži i do 13 € po danu, mnogima deluje kao bezobrazluk. Ipak, većina turista i dalje ističe da je ukupna ponuda i dalje mnogo pristupačnija nego u drugim popularnim destinacijama, što Sunčev Breg čini omiljenim izborom za letnji odmor.

Srbi kažu da je povoljno sve osim parkinga Foto: Shutterstock

Srpski turisti poslednjih godina sve češće biraju Bugarsku kao letnju destinaciju, a najpopularnije mesto na obali Crnog mora je Sunčev Breg. Razlozi za to su pre svega povoljne cene, pristojan smeštaj i, kako kažu mnogi naši posetioci, naročito oni sa juga Srbije, "roštilj koji podseća na kuću".

Dok cene u Grčkoj i Crnoj Gori rastu iz sezone u sezonu, Bugarska ostaje pristupačna alternativa za mnoge građane. U Fejsbuk grupi "Bugarska letovanje" članovi često polemišu o cenama u ovom letovalištu, a najveći broj primedbi stiže upravo na cenu parkinga.