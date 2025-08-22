Slušaj vest

Nedavni incident na jednoj od grčkih plaža podsetio je na važnost zaštite dece od potencijalnih opasnosti!

Podsetimo, pre nekoliko dana uhvaćeni su državljani Bugarske dok su snimali decu na plaži u Grčkoj, zbog čega su roditelji reagovali burno i prijavili slučaj.

U Grčkoj, kao i u celoj Evropskoj uniji, deca su posebno zaštićena zakonima i GDPR regulativom. To znači da fotografisanje maloletnika bez dozvole roditelja ili staratelja predstavlja povredu privatnosti, a ako se fotografije koriste, dele ili prodaju, to se tretira kao ozbiljno krivično delo eksploatacije dece i strogo se kažnjava novčano i zatvorski.

- Dragi roditelji, važno je da znate da je u Grčkoj, kao i u celoj Evropskoj uniji, deca posebno zaštićena zakonima i GDPR regulativom. To znači da fotografisanje maloletnika bez dozvole roditelja ili staratelja predstavlja povredu privatnosti, a ako se fotografije koriste, dele ili prodaju, to se tretira kao ozbiljno krivično delo eksploatacije dece i strogo se kažnjava novčano i zatvorski - napisala je Danica u Fejsbuk grupi "Grčka info".

Ukoliko primetite da neko fotografiše decu bez dozvole, odmah reagujte: pozovite policiju na broj 100 ili evropski hitni broj 112.

- Takođe možete prijaviti i onlajn, policijskoj jedinici za visokotehnološki kriminal putem e-mail adrese ccu@cybercrimeunit.gov.gr, ili anonimno preko organizacije SafeLine Greece (člana međunarodne INHOPE mreže). Molim vas da budemo obazrivi jedni prema drugima i da ovo podelimo sa drugim porodicama, naša deca imaju pravo na sigurnost i privatnost, a na nama je da to pravo čuvamo i zajedno reagujemo kada je ugroženo - dodala je Danica.

- Decu na plažama pedofili najčešće snimaju telefonom, ali koriste i druge sprave. Recimo, običan ključ od automobila u koji je integrisana mala kamera, ručne satove s kamerom, knjige. Čak i kamerice koje se nalaze u ramu najobičnijih naočara za sunce. Predatori koriste i hemijske olovke sa ugrađenom jakom kamerom koje imaju i USB i mikrokarticu - piše na sajtu "Grčka info".

Činjenice / Kako sve pedofili snimaju decu - mobilnim telefonom - ključem automobila u koji je integrisana kamera - ručnim satovima s kamerom - ugrađuju kamerice u knjige - stavljaju kamere u ram naočara - koriste i hemijske olovke s kamerom - kamere stavljaju i u frižider za plažu

Pedofili čak držali kameru u frižideru za plažu Foto: Kurir, Shutterstock

U tekstu se podseća i na hapšenje, u jednoj susednoj zemlji, dvojice stranih državljana koji su snimala golu decu kamerom koju su držali u frižideru za plažu.

- Teško ih je prepoznati jer često su to muškarci, pa čak i žene koji na plažu dolaze sa svojim porodicama od kojih skrivaju svoje bolesne nagone. Stručnjaci kažu da su plaže s golišavom decom "švedski sto" za manijake. Ovi sadržaji se ili razmenjuju ili se prodaju, a najtraženiji su snimci što mlađe dece jer postižu veću cenu na tržištu. Statistiku uhvaćenih prestupnika dok su snimali nagu decu na plažama neću prenositi, broj nije mali - isiče se.

Dodaje se da slobodnim izlaganjem genitalijama dece roditelji omogućavaju pedofilima da prodaju snimke i time zarađuju ogromne sume.

- Nije samo pitanje direktna zaštita dece koja se nalaze na slikama i snimcima, ti materijali predstavljaju ogromno tržište, kom se mora iseći dotok sveže krvi. Roditelji moraju biti informisani! Pre tri godine u Nea Kalikratiji, naš turista je uhvatio manijaka koji je snimao dečake i devojčice podvodnom kamerom. Među ostalim snimcima našao je snimak svoje ćerke i žene - stoji u njihovom upozorenju.