RODITELJI, PAŽNJA! Pedofili slike dece veštačkom inteligencijom montiraju na eksplicitni sadržaj, koji onda razmenjuju među sobom

Internet, iako nezaobilazan u današnje vreme, predstavlja sve veću opasnost za bezbednost dece u Srbiji. Golišave fotografije beba i mališana, koje roditelji nevino kače na društvenim mrežama, sve više se razmenjuju među pedofilima. Ono što je u poslednje vreme posebno u fokusu su fotografije tinejdžera, uglavnom devojčica, koje se pomoću posebnih programa mogu modelirati tako kao da su se snimali ili slikali u erotskim pozama. Potom tu decu ucenjuju i zastrašuju predatori - pedofili ili vršnjaci, odnosno bivši partneri, koji tako žele da se osvete određenoj osobi. Na sve to učestali su i razni vidovi govora mržnje u virtuelnom svetu.

Vladimir Vujić, načelnik Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, istakao je na konferenciji "" da MUP preduzima izuzetne napore da obezbedi sigurnost, pre svega deci, ali da je, uprkos naporima, broj predmeta koje obrađuju svake godine sve veći.

Ministar Jovanović Moramo da ih sačuvamo od loših namera foto: Kurir tv - Svi zajedno moramo da nađemo pravu meru i sačuvamo naše društvo, pogotovo decu, od loših namera i uticaja preko interneta. Pokazali smo da smo kao društvo sazreli, da oprezno idemo u korak s modernim tehnologijama, visok je stepen društvene i moralne odgovornosti. Država ima i uvek će imati nultu toleranciju za sve pretnje uperene protiv ugrožavanja bezbednosti naše dece - rekao je Mihajlo Jovanović, ministar informisanja i telekomunikacija. On je istakao i da je Srbija prva u regionu osnovala Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu, koji je dostupan preko besplatnog broja 19833 i portala pametnoibezbedno.gov.rs, koji 24 sata brine o bezbednosti dece na internetu i koji se bavi prevencijom i reagovanjem na ugrožavanje dece u digitalnom okruženju, uz saradnju sa svim relevantnim institucijama - Tužilaštvom za visokotehnološki kriminal, MUP, Ministarstvom prosvete, centrima za socijalni rad i domovima zdravlja.

- Detetu se može staviti novi izraz lica i tela, pa i reči koje nisu rekli. Na taj način se vrši zlostavljanje deteta. Takođe, ukoliko su deca obnažena na fotografijama, mogu da se iskoriste za prodaju na sajtovima koji se bave trgovinom pornografskim materijalom - istakao je i dodao da su od 2010. godine do danas u operaciji "Armagedon" procesuirana 493 pedofila:

- Rezultati ove akcije nisu vidljivi samo u smislu da su krivci uglavnom kažnjeni za svoja dela, oni su i evidentirani u sistemu, što je vrlo bitno jer su takve osobe najčešće povratnici.

Šta uraditi ako ste žrtva Strajkovac: Sačuvajte dokaze Mirjana Strajkovac ističe da je vrlo važno da žrtve reaguju odmah - prijave nasilje ili zloupotrebu i sačuvaju dokaze. - Prijavite roditeljima, čak iako ste možda ljuti na njih. Niko vam bolje neće pomoći. Oni će se obratiti policiji, nakon čega će policija preduzeti sve za otkrivanje počinioca krivičnog dela. Ako smo sve to preduzeli, onda neće biti nikakvih problema. Uvek će biti osuđujuća presuda i tužilaštvo uvek insistira da se predlaže kazna zatvora.

Mirjana Strajkovac, iz Posebnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal, upozorila je da je poslednjih godina sve više dece iz Srbije koja su iskorišćena u pornografske svrhe:

- Ranijih godina je bilo pedofila koji su skidali materijal s dark veba, ali to uglavnom nisu bila naša deca.

Da deci na internetu preti sve veća opasnost, upozorila je i Sandra Bakić iz Nacionalnog kontakt-centar za bezbednost dece na internetu.

Kako ih prepoznati Predatori dugo "kuvaju decu" Predatori koji vrebaju decu na internetu uopšte nisu naivni. Oni dosta vremena provode u tzv. kuvanju dece, istakla je Dragana Đurić, psiholog. - Oni dugo vremena provode u proučavanju šta su interesovanja dece i na koji način mogu da im se približe. Međutim, većina dece je prijavljivala neki osećaj nelagode u toj komunikaciji, najčešće kad su se povećavali zahtevi, kao na primer da se dete javi u određeno vreme ili počne s nekim seksualnim igricama. Bez obzira na to da li je osoba pedofil ili neki vršnjak, savet je da prekinete kontakt čim osetite da nešto nije u redu.

- Na osnovu prijava se formira predmet i sa dva klika prosleđujemo ga nadležnim institucijama s kojima smo direktno povezani. Za sedam godina više od 530 predmeta smo uputili MUP i Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. To su prijave koje sadrže elemente krivičnog dela a žrtve su deca.

Infulenseri poručuju Prijavite svaki govor mržnje Influenseri Marija Radović i David Pavlović, koji su popularni na mreži Tiktok, svakodnevno se suočavaju s govorom mržnje, pa čak i pretnjama. foto: Printscreen - Na komentare: "Debela si", "Ružna si" i slično sam već oguglala, iako ne treba. Ono na šta ne mogu da se naviknem su pretnje: "Znam gde živiš", a potom slede izjave šta će uraditi meni i mojoj porodici - rekla je Marija i dodala da takve osobe blokira. David je istakao da smo svi na neki način influenseri, odnosno da svi imamo neki uticaj na internetu: - Svi treba da pazimo i kako ćemo odgovoriti na govor mržnje. Svi imamo barem neki uticaj i ono što korisnici mogu uraditi je da prijave taj negativni komentar.

Ružica Radović iz Centra za nestalu i zlostavljanu decu kaže za Kurir da veliku opasnost predstavlja i takozvana fejk, odnosno lažna pornografija, gde predatori veštačku inteligenciju i modernu tehnologiju stavljaju u službu svojih niskih pobuda. Ona kaže da je ovaj centar, primera radi, imao prijavu devojčice od 14 godina koja se slikala u tržnom centru u ogledalu:

Razlika između sekstinga i dečje pornografije Telefon može i da se hakuje, nema sigurnosti Seksting podrazumeva dobrovoljno slanje eksplicitnog sadržaja između najčešće momka i devojke, ali bi svi, a posebno maloletne osobe trebalo da se uzdrže od toga jer posledice mogu biti ozbiljne. - Neko može da vam uzme telefon ili da ga hakuje. Može se desiti da raskinete s dečkom ili slično. Posledice vas mogu pratiti godinama. Taj materijal može biti u rukama nekog ko je stvarno zlonameran i ko profitira od toga - može da vas ucenjuje da biste vi nastavili da radite mnoge ružne stvari koje vas vode u potčinjeni položaj - istakla je Mirjana Strajkovac.

- Na osnovu tog snimka s društvene mreže su je modelirali. To je bio njen vršnjak koji ju je ucenjivao da ako ne bude poslala još slika i ako ne bude uradila ono što želi, fotografiju će poslati njenim drugovima i roditeljima. S obzirom na to da je maloletno lice, on ne može biti krivično odgovoran. Centar je 2021. godine primio 141 prijavu, dok je u 2023. bilo više od 300 prijava.

