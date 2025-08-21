Slušaj vest

Vozač autobusa, koji je povređen sinoć kada je kamenovan autobus sa srpskim turistima u blizini Soluna, pušten je iz bolnice nakon ušivanja i jutros je sa ostalim putnicima stigao u Beograd!

Ovu informaciju potvrdio je za Kurir Goran Plavšin vlasnik kompanije "Barbados" koja je bila angažovana za prevoz putnika pri povratku sa letovanja sa Kasandre.

- Šteta na autobusu je velika, ali zanemarljiva u odnosu na povrede koje su mogle nastati. Naš vozač, koji je inače bio drugi vozač (nije vozio u trenutku incidenta prim. aut.), ušiven je između nosa i usne, ima tri kopče. On je stigao jutros u Beograd - rekao je za Kurir Plavšin.

1/6 Vidi galeriju Kamenovan autobus sa srpskim turistima Foto: Printscreen

Kaže da je autobus išao obilaznicom oko Soluna.

- Vozači su videli da neki maloletnici stoje pored puta, mislili su da hoće da pretrče put, vozač je usporio. Kada su došli blizu, videli su da neće da pređu put. Ti momci su izvadili kamenje i krenuli da gađaju, jedan kamen je pogodio u šofrešajbnu, drugi kamen je pogodio staklo sa strane koje je totalno razbijeno, sreća što je to staklo od zadnjih vrata i nije bilo opasnosti po putnike - naglašava Plavšin.

On ističe da je autobus gađan sa ozbiljnim kamenicama.

- Mi smo iznajmili drugi autobus iz Đevđelije, to je ono što smo našli da je najbliže, u Solunu nismo uspeli da pronađemo. Za manje od sat vremena je stigao autobus, taman kad je policija završila uviđaj i putnici su stigli za Beograd, posle su se umirili - kaže sagovornik.

Plavšin napominje da je sreća što je sve prošlo bez ozbiljnih povreda.

- Ranije nismo imali ovakvih neprijatnosti, mislim da ovo nije ništa ciljano protiv nas i Srba, već je bio i mrak, nisu oni mogli da vide ni tablice - dodao je.

Podsetimo, dvoje srpskih turista i vozač autobusa povređeni su sinoć u Grčkoj, nakon što su nepoznate osobe kamenovale autobus.

Kako prenosi grčki portal "Ta Nea", uzbuna je podignuta kasno u sredu uveče na autoputu Egnatija nakon incidenta sa napadom kamenjem na turistički autobus.

Kamenovan autobus Foto: Printscreen

- Konkretno, turistički autobus iz Srbije napala su četvorica maloletnika u blizini naplatne rampe Oreokastro u Solunu. Prema informacijama, turistički autobus se juče (20.08.) vraćao sa Halkidikija u Srbiju i napadnut je kamenjem od strane četvorice maloletnika u blizini naplatne rampe. Kamenje je razbilo prozore i vetrobransko staklo autobusa, povredivši tri osobe - navodi portal.

Jedan od povređenih je drugi vozač autobusa, koji je prevezen u bolnicu AHEPA i zadobio je povrede usana. Povređena su još dva putnika, koji nisu želeli da budu prevezeni u bolnicu.