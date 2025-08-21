Slušaj vest

U Manastiru Tumane danas je svečano proslavljen praznik Svetih Zosima i Jakova tumanskih. Svetom arhijerejskom Liturgijom načalstvovao je Mitropolit braničevski Ignatije, uz sasluženje Mitropolita: šumadijskog Jovana, niškog Arsenija, Episkopa: londonskog i velikobritansko-irskog Nektarija i topličkog Petra.

U Tumanu je jutros služena Sveta arhijerejska liturgija, osvećene su nove filigranske papuče i rukavica za mošti svetitelja. Akatist svetiljima i molitve za zdravlje održane su u 11 sati.

Na malom vhodu Mitropolit Ignatije odlikovao je jeromonaha Gavrila, igumana manastira Gornjak, činom protosinđela.

Posle pročitanog Jevanđelja, mitropolit Ignatije je u besedi rekao da nas podvig sam po sebi neće izbaviti od smrti, jedino nas zajednica sa Gospodom i bližnjima u liturgiji oslobađa od smrti.

Čestitavši današnji praznik svima koji su došli u svetu obitelj, mitropolit je prizvao da posećujemo svoje parohijske crkve i učestvujemo na liturgiji, dodavši da nam Sveti ugodnici Božiji daju privremeno isceljenje, a samo Gospod nam daje život večni.

Na kraju liturgije mitropolit Ignatije odlikovao je Mihaila Fileva ordenom Eparhije braničevske Svetog Luke drugog reda, a arhijerejsku gramatu uručio Bobanu Šarencu za pomoć manastiru Tumane.

Posle svete liturgije arhimandrit Dimitrije predvodio je zajedno sa sveštenstvom litijski ophod sa moštima svetitelja tumanskih u manastirskoj porti. Tom prilikom osveštane su nove filigranske papuče i rukavice za mošti Svetih Zosima i Jakova. Nakon čina osvećenja usledila je molitva tumanskim svetiteljima za zdravlje i iscelenje.

Foto: Facebook Printscreen

Sveti Zosim Tumanski bio je veliki molitvenik i duhovnik. O njegovom životu nema sačuvanih istorijskih podataka.

Po predanju živeo je sam u kamenoj pećini isposnici kod današnjeg manastira Tumane. Nehotice ga je, prilikom lova, ustrelio Miloš Obilić, koji je, na mestu gde je starac izdahnuo, podigao crkvu, odnosno manastir koji se danas zove Tumane.

Mošti prepodobnog Zosima nalaze se u crkvi manastira i otkrivene su 8. avgusta 1936. godine.

Prepodobni Jakov, rođen je kao Radoje Arsović 1894. godine u selu Kušići nadomak Ivanjice.

Stekao je dva doktorata u Francuskoj ali ga je "dotakla blagodat Božija" zbog čega je napustio svetovni život i uz vladiku Nikolaja je započeo podvizavanje u manastiru Žiča. Kao iskušenik prošao je sva monaška poslušanja.

Izuzetno skroman i ćutljiv, stekavši mnoge duhovne darove, bio je i prozorljiv. Prebijen je do smrti 1946. godine. Po svojoj želji sahranjen je u manastiru Tumane. Mošti su mu otkrivene 21. oktobra 2014. godine.