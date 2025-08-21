Slušaj vest

Zasuli su nas kamenjem! Probilo je šoferšajbnu, udarilo me u lice! Putnici su se uplašili, počela je vriska!

Priseća se sinoćne drame Zoran Dragojević povređeni vozač kompanije "Barbados" koja je bila angažovana za prevoz putnika, čiji autobus je kamenovan sinoć pri povratku sa letovanja sa Kasandre.

Podsetimo, dvoje srpskih turista i vozač autobusa povređeni su sinoć u Grčkoj u blizini naplatne rampe Oreokastro u Solunu, nakon što su nepoznate osobe kamenovale autobus.

- Došli smo na naplatnu rampu i posle 500 metara njih četvoro je izletelo, ja sam mislio da hoće da pretrče auto-put, a oni nas zasuli kamenjem. Ono nije ni kamen, već neki beton špicast. Probilo je šoferšajbnu udarilo me u lice i iseklo me sa desne strane - priča za Kurir povređeni vozač.

Povređeni vozač Foto: Privatna Arhiva

Dragojević kaže da je kamen uleteo i sa strane.

- Iz čista mira! Već je pao mrak. Godinama idem za Grčku i ni u snovima nisam ovako nešto očekivao. Srećom, nije bilo ozbiljnih povreda. Vodili su me u bolnici, da je udarilo gore, ostao bih bez oka, ko zna šta bi bilo. Svuda ima zaludnih klinaca. Ljudi su se plašili da ne poginemo - priča za Kurir Dragojević.

Kamenica razbila staklo Foto: Privatna Arhiva

Istakao je da to što se desilo nije nimalo naivno.

- Svi smo bili u čudu. Putnici su se uplašili, bilo je tu i dece. Počela je vriska, vikali su: "Beži, ne staj!" Nisu znali šta se dešava. I sa desne strane je puklo staklo, dve devojke su povređene, jednoj je teme povređeno, a drugoj je uletela ta prašina u oči. One nisu išle u bolnicu, potpisale su da neće da idu, uplašile se da neće moći da se vrate, rekli iz hitne da ne moraju da idu, ali da moraju da potpišu - navodi on.

Kamenovan autobus Foto: Privatna Arhiva

Putnici se uplašili nakon što su ih zasuli kamenicama Foto: Privatna Arhiva

Dragojević ima četiri kopče spolja i dve sa unutrašnje strane usne.

- U bolnici su mi odradili sve neophodne preglede i ušivanje. Boli, otečeno je, modro, ali dobro, sreća u nesreći što me nije pogodilo u jagodicu ili oko. Sva sreća deca nisu povređena. Uplašili su se normalno, jer ne znaju šta je, neki su spavali, a odjednom je počelo da puca - naglasio je on.