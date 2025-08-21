STRAŠNI PRIZORI NEVREMENA U SUBOTICI, VETAR ČUPAO STABLA IZ KORENA: Munje paraju nebo, ljudi ostali bez struje! Evo koja mesta su sledeća na udaru (VIDEO)
Nakon najtoplijeg dana ove sedmice, destabilizacija vremena otpočela je najpre na severozapadu zemlje, gde se u toku večeri očekuju pljuskovi i grmljavine, koji ćelokalno biti i izraženiji uz olujni vetar, a ređe i uz grad, najavio je ranije Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).
Intenzivni pljuskovi će se javljati u više navrata (u serijama ili talasima) usled premeštanja linijskog grmljavinskog sistema sa jugozapada. U pojedinim delovima Beograda kratkotrajna kiša, najavio je RHMZ.
Naime, najavljeno nevreme već je pogodilo sever Srbije, te je u Subotici zabeleženo snažno nevreme praćeno olujnim vetrom.
U subotičkom naselju Mišićevo, jako nevreme obaralo je stabla iz korena.
U samom gradu zabeležena je obilna kiša praćena grmljavinom.
Nevreme praćeno olujnim vetrom zabeleženo je i u Bajmoku.
Korisnici društvenih mreža javljaju da grmi, seva i pada obilna kiša.
Kako javljaju ljudi iz Bajmoka, veliki broj domaćinstava ostao je bez struje usled nevremena.
Nevreme je prisutno i u Kelebiji.
Od petka pad temperature
Kako najavljuje RHMZ, u petak (22.08.) promenljivo oblačno i nestabilno sa pojavom kiše, pljuskova i grmljavina uz pad temperature i jak severozapadni vetar, koji će ponegde dostizati i udare olujne jačine. Lokalno se očekuju i grmljavinske nepogode sa gradom, sa većom verovatnoćom pojave u pojasu od zapadne i jugozapadne Srbije preko Šumadije i Pomoravlja do istoka zemlje.
Za vikend (23 - 24.08.) prestanak padavina uz prijatnije temperature - smenjivaće se sunčani periodi i promenljiva oblačnost, a kiša je moguća tek u nedelju krajem dana, u toku noći i ponedeljak ujutro (24/25.08.) uglavnom u delovima zapadne i centralne Srbije. Maksimalne temperature od 23 do 26°C, na krajnjem jugu i do 29°C, stoji u najavi RHMZ.
Početkom naredne sedmice ponovo toplije, a prolazne padavine moguće su u sredu 27. avgusta.
RHMZ upozorava na visoku temperaturu u kombinaciji s jakim vetrom
Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na visoku temperaturu u kombinaciji s jakim vetrom u Srbiji.
Kako stoji u najavi, danas (21.08.) maksimalna temperatura od 33 do 38°C, a najtoplije na jugu i istoku Srbije. Usled umerenog i jakog južnog i jugozapadnog vetra u donjem Podunavlju i na jugu Banata, a od sredine dana i širom zapadne i južne Srbije, povećava se rizik od iniciranja i ubrzanog širenja šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru.
Upozorenje na vremenske nepogode
Takođe, upozoravaju i na pljuskove i grmljavine koji se na području Srbije očekuju u petak (22.08.). Kako ističu, lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Najveća verovatnoća pojave grada je u oblasti od zapadne i jugozapadne Srbije preko Šumadije i Pomoravlja dalje na istok zemlje, dok će uslova za kratkotrajno jak ili olujni vetar biti i severnije i južnije od ove oblasti. Za konkretne lokacije izdaće se hitna upozorenja jedan do dva sata unapred, stoji u upozorenju RHMZ.
Kurir.rs