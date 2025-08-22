Slušaj vest

Dvanaestogodišnji Dušan iz Titela, koji je sa sestrom Anđelom Ljubović (18) i bakom živeo u jako teškim uslovima, u šupi bez struje i vode, uskoro će dobiti novu kuću, ali i priliku da oseti ono što svako dete zaslužuje - dom, sigurnost i detinjstvo!

Dušana je majka ostavila kada je imao pet godina. Foto: Printscreen Instagram marko nikolic

- Upravo smo kupili novi plac i kuću za našeg malog Duleta. Ali to nije sve. Tu kuću cemo kompletno rekonstruisati jer želimo da Dule pored velikog placa dobije i novu kuću. Potpisali smo kupoprodajni ugovor kod notara u Šajkašu. Slava Bogu! - objavio je na mrežama Marko Nikolić, humanitarac iz Vranja koji je prvi i obavestio javnost o teškom životu Ljubovića.

On je u julu objavio snimak u kojem je pokazao u kakvim uslovima dečak živi, a njegov apel dotakao je mnoge. Zahvaljujući zajedničkoj snazi dobrih ljudi, stigla je i radosna vest.

Dečak Dušan sakuplja gvožđe na deponiji da bi zaradio novac Foto: Printscreen Instagram marko nikolic

Podsetimo, mali Dušan umesto da posle škole piše domaći zadatak, odlazio je na deponiju - da sakuplja gvožđe i drva kako bi prehranio porodicu. Umesto igračaka, imao je žuljeve na rukama. Umesto bezbrižnog smeha, teret odgovornosti koju nijedno dete ne bi smelo da nosi.

Dule se hrabro hvatao u koštac sa poteškoćama koje mu je život nametnuo.

On je u snimku objasnio da mora da na neki način zaradi za život, da mu je teško, ali i da se trudi da bude dobar đak.

- Moram da zaradim za život, ja ne znam ko je moj tata, moja mama me ostavila na autobuskoj stanici kada sam imao pet godina. Mnogo sam plakao i mnogo mi je bilo teško. Skupljam gvožđe, limove, drva - kazao je dečak koji uskoro više neće morati da sanja o onome što bi trebalo da bude normalno - toplom domu, krevetu, sigurnosti.

Humanitarac Marko Nikolić iz Vranja, koji je preko fondacije "Zajedno možemo" pomogao mnogim porodicama do sada, ispričao je za Kurir da je do mališana došao preko jedne volonterke i da ga je njegovo teško detinjstvo podsetilo na svoje.

Marko Nikolić je prvi objavio priču o Dušanu nakon čega su se uključili mnogi dobri ljudi. Foto: Printscreen Instagram marko nikolic

- Dule je za mene već odrastao čovek, on je mali heroj koji se bori svaki dan za svoj život. Podsetio me na moje teške dane detinjstva kada sam se borio da preživim, kada nisam ništa imao. Prao sam čaše, mešao malter da bih zaradio neki dinar da završim školu. Tako i on... Srce mi je stalo kada sam video kako on, nakon škole, provodi vreme na deponiji, sakupljajući gvožđe, lim i drva kako bi preživeo - ispričao nam je Nikolić i dodao: