Uticaj ciklona i hladnog fronta doneli su Srbiji danas jako pogoršanje vremena. Sever i zapad Srbije već sinoć našao se na udaru osveženja sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji su potom zahvatili jug i jugoistok zemlje.

U toku jutra se razvedrilo. Potom je nov grmljavinski sistem zahvatio jugozapadne i zapadne predele Srbije, da bi se potom kasnije premeštao na istok.

Grmljavinski procesi, jaka kiša i pljuskovi sa grmljavinom najintenzivniji su u zapadnim, centralnim i jugoistočnim delovima Srbije, u Šumadiji, Pomoravlju, Podunavlju, na jugu Banata i u Braničevskom okrugu.

Snažno nevreme potopilo je Kragujevac i brojne gradske ulice našle su se pod vodom.

Jak grad padao je u Smederevskoj Palanci, a delovi grada zabelili su kao usred zime.

Za sada se ne zna da li je grad pričinio i štetu.

Pljuskovi sa grmljavinom širom centralne Srbije očekuju se i u nastavku poslepodneva, uz opasnost od oluja sa grmljavinom, uz grad, jake gromove i olujni vetar.

Kada je reč o Beogradu, nema opasnosti od olujnih nepogoda.

Oglasio se RHMZ

Kako stoji u najavi od 15 časova, u naredna dva sata u zapadnim, centralnim i istočnim predelima nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će na području Pomoravlja, južnog Banata i istočne Srbije, lokalno biti izraženiji uz jak i olujni vetar, ponegde i uz grad.

U ostalim predelima promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnim pljuskom uz umeren do jak zapadni i severozapadni vetar.

Za vikend svežije

U subotu promenljivo oblačno i suvo sa dužim sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 11 do 18 °C, a najviša od 24 do 28 °C.

U toku noći u severnim, zapadnim i centralnim krajevima naoblačenje, mestimično s kratkotrajnom kišom, najavio je RHMZ.

U nedelju (24.08.) uglavnom suvo uz prijatne temperature. Ujutro i pre podne na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima prolazno naoblačenje, tek ponegde sa slabom kišom. Posle podne razvedravanje.

Naredne sedmice uglavnom stabilno uz duže sunčane intervale, a kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom se uz promenljivu oblačnost očekuju u ponedeljak i utorak (25-26.08.) na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije.

Biće i postepeno toplije, pa se od srede (27.08.) ponovo očekuju temperature iznad 30 °C, a krajem sedmice i preko 35 °C, stoji u najavi RHMZ.