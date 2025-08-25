Slušaj vest

U poslednje vreme sve je više prijava o prevarantima koji na veoma uverljiv način pokušavaju da izvuku novac od dobronamernih ljudi i to na auto-putevima!

Koriste emotivne priče, uključuju čak i decu kako bi izazvali sažaljenje, a iza svega se krije smišljena prevara.

- Ljudi pazite se, ovo su prevaranti zaustave te, traže pare, kažu kao da su im u Makedoniji ukrali sve i nemaju pare za naftu i ne mogu da stignu kući, daju vizit karticu sa lažnim brojem i obećavaju pare da ti vrate u roku od dva dana, daju ti kao zlato za sigurnost da će oni doći da vrate pare i da uzme opet njegovo zlato! On se u Boga kune i što je najtragičnije imali su i jedno dete sa sobom! Pazite se - navodi se u upozorenju koje je objavljeno u Fejsbuk grupi "Granični prelazi: trenutno stanje i ostale nedoumice (pomozi drugima)".

Vrebaju i u Hrvatskoj

Korisnici su pisali da ovi prevaranti vrebaju i u Hrvatskoj i Sloveniji.

- Svake godine kada su odmori oni nastupaju po auto-putu u Srbiji. Mene su lično zaustavljali - navodi se u jednom od komentara.

Prevaranti zaustavljaju vozače Foto: Printscreen Facebook

Više korisnika je imalo susreta sa njima.

- Da tačno, juče su bili ti isti ljudi na auto-putevima, u Grčkoj baš su od nas tražili novac kao za naftu I kad smo im rekli da ćemo zvati policiju u istom trenutku su okrenuli auto i pobegli - naveo je jedan korisnik.

Prevare na auto-putevima nisu retkost, a Kurir je nedavno pisao i o muškarcu i ženi srednjih godina, koji govore turski jezik, a koji zaustavljaju vozače, moleći za pomoć na putu.

Žena traži pomoć

Navodno tvrde da su ostali u kvaru ili bez goriva, te vozačima nude zlato u zamenu za evre ili dinare.

- Šaljem upozorenje za vozače. Turci su ponovo počeli sa zaustavljanjem, nude zlato, govore da nemaju para, da će dati šta imaju u zamenu za novac, daju i neku vizit kartu kao da sve bude verodostojno - navodi se u upozorenju koje je tada objavljeno na storiju Instagram stranice "Serbialive Beograd" i dodaje:

- Malopre na auto-putu NS-BG žena zamotana maše za pomoć i izlazi čovek pun ogrlica i kreću u priču. Kada ih odbijete u punom gasu levom jure dalje.