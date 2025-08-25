Žena sa dvoje dece prevarena za smeštaj na letovanju u Grčkoj

Porodica iz Srbije izrazila je nezadovoljstvo smeštajem u jednoj vili u mestu Nea Flogita, koji su rezervisali preko turističke agencije. Po dolasku ih je, kako navode, dočekao prljav i neuslovan apartman koji nije odgovarao opisu iz ponude.

Prema rečima Ane, koja se požalila u Fejsbuk grupi "Grčka - grupa za turiste, u vilu su stigli sa dvoje dece, među kojima je i beba, i upravo zbog toga su unapred rezervisali tzv. četvorokrevetni dupleks, očekujući komforan i funkcionalan prostor.

Međutim, po dolasku su zatekli dve male sobe, od kojih nijedna nije imala dovoljno mesta ni za krevetac, dok su higijenski uslovi bili, kako navodi, katastrofalni - prljavi podovi, buđavo kupatilo, masna kuhinja, zapušten nameštaj i nedostatak osnovnog posuđa.

Dodatni problem predstavljala je buka spoljašnjih klima jedinica iz obližnjih lokala, loš pogled i, kako navodi, potpuni izostanak prisustva predstavnika agencije tokom prva tri dana boravka.

- Naime, preko agencije smo došli suprug, ja i dvoje dece (drugo je beba od godinu dana) u Nea Flogitu u vilu. Rezervisali smo tzv. četvorokrevetni dupleks kako bi zbog prenosivog kreveca, kolica, itd. imali komfor baš zato što dolazimo prvi put sa tako malim detetom. Ono što smo zatekli nas je blago rečeno šokirao! - napisala je Ana.

Dodala je da ih je sačekao prostor sa dve malene sobe u koje krevetac ne može ni da stane.

- Od te dve sobe jedna je okrenuta ka zadnjem delu objekta gde bruje spoljne jedinice klima uređaja obližnjih lokala, izduvava se ventilacija iz istih, a i "pogled" sa prozora je zastrašujuć! Smeštaj smo zatekli u očajnom stanju, sve je izgledalo kao da nije očišćeno od početka sezone. Kupatilo, podovi, kuhinja, kompletno posuđe, šporet, pločice u kuhinji, sve je bilo potpuno masno i jezivo. Vrata frižidera, stolice na terasi, vrata visećih delova kuhinje bili su crni od prljavih ruku ili nečega sličnog - navela je ona.

Uz to kupatilo je žuto od kamenca i crno od buđi, a ormarić sa ogledalom je u fazi raspadanja.

- Stolice u kuhinji pune mrva i prašine, sudopera stara, ispucala, cela žuta od kamenca. Pleh u malom šporetu korišćen, ostavljen prljav. Po podu gomila crnih dlaka, duge kose, na terasi takođe. Dve i po čaše u smeštaju za četiri osobe, dve, tri malene šoljice za espreso. Da ne nabrajam dalje, shvata se poenta. Žao mi je što nisam fotografisala sve, ali zbog male dece nisam imala vremena za gubljenje pa sam provela tačno pet sati prvog dana odmora u čišćenju! - besna je ona.

Kaže i da se nisu udostojili ni rolnu toalet papira da im ostave, već su morali odmor u nabavku.

- Situacija je gotovo identična i u drugim sobama, ljudi su pisali mejlove, žalili se... Danas nam je treći dan u objektu, a još uvek nismo videli nijedno od dva predstavnika agencije! Sve u svemu, nezadovoljstvo na više nivoa, vrlo neprofesionalno, jako loše u svakom smislu! Jedino što iole vredi je terasa koja je prostrana i to što nam je plaža, a i sam centar, na 50 metara - zaključila je Ana.