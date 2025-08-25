Slađanu se letovanje u Grčkoj pretvorilo u pakao: Sa ženom i troje dece čekao 12 sati na ulici, predstavnik agencije došao pijan!
U poslednje vreme sve češće se mogu čuti žalbe turista na loš smeštaj, ali i na neprofesionalno ponašanje pojedinih predstavnika turističkih agencija.
Nažalost, ni Slađanovo letovanje ove godine nije prošlo bez neprijatnosti, a upravo iz tog razloga on je rešio da podeli svoje iskustvo u Fejsbuk grupi "Live from Greece".
- Više puta sam letovao u Grčkoj, ali ovako nešto nisam doživeo. Krenuli smo u 13h u Grčku, mesto Nea Plagia. Tamo su nas izbacili u 4h noću, po našem vremenu, sa troje male dece, i još jednu porodicu sa malom devojčicom. Dočekao nas je predstavnik agencije u vidno pijanom stanju, rekao da ostavimo stvari u holu vile i da imamo pekaru koja počinje raditi u 6h - napisao je Slađan.
Čekali skoro 8 sati da uđu u sobu
Predstavnik agencije se prema njegovim rečima, pokupio i otišao.
- To je bio jedini put da smo ga videli, do poslednjeg dana letovanja. (Bez da nas je uputio gde je apoteka, ambulanta i slično, što im je posao i dužnost). Taj dan smo usli u smeštaj u 12:30 po njihovom vremenu, što znači da smo čekali 7,5h da uđemo u smeštaj. I sve to nekako i iskuliraš, došao si da odmoriš, a onda poslednji dan. U agenciji nam je rečeno da napuštamo smeštaj u 10h ,da bi nas vlasnica iz vile bukvalno isterala u 9,30 - napomenuo je Slađan.
Dodao je da je na vaučeru pisalo da prevoz kreće u 17 časova.
Čekali na magistrali
- Kada smo preko vodiča puta došli do broja telefona predstavnika u mestu, on nam kaže da u 17h kreće iz Sartija, a da nas kupi u 19h. Isti taj predstavnik se pojavljuje malo pre 19h, takođe u vidno pijanom stanju, i tu kreće zavlačenje: "Bus je uskoro tu, ako ne staje u Nikiti, stići će za pola sata". Onda nam je rekao da idemo na magistralu da ga sačekamo, jer stiže, gde mi na kraju čekamo još preko sat vremena - napisao je on.
Autobus je po njih došao, kako tvrdi, u 20 i 45.
- Mi smo bili skoro 12 sati na ulici sa malom decom, ostavljeni da se snalazimo gde ih odvesti u toalet. Da bi nam prestavnik puta i vodič indiretktno rekli da je njima bitno kada se stiže u Sarti, i da tamo imaju toliko smeštajnih objekata, da su im usputne stanice nebitne. Sramota! - zaključio je Slađan.