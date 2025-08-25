Slušaj vest

U poslednje vreme sve češće se mogu čuti žalbe turista na loš smeštaj, ali i na neprofesionalno ponašanje pojedinih predstavnika turističkih agencija.

Nažalost, ni Slađanovo letovanje ove godine nije prošlo bez neprijatnosti, a upravo iz tog razloga on je rešio da podeli svoje iskustvo u Fejsbuk grupi "Live from Greece".

- Više puta sam letovao u Grčkoj, ali ovako nešto nisam doživeo. Krenuli smo u 13h u Grčku, mesto Nea Plagia. Tamo su nas izbacili u 4h noću, po našem vremenu, sa troje male dece, i još jednu porodicu sa malom devojčicom. Dočekao nas je predstavnik agencije u vidno pijanom stanju, rekao da ostavimo stvari u holu vile i da imamo pekaru koja počinje raditi u 6h - napisao je Slađan.

Čekali skoro 8 sati da uđu u sobu

Predstavnik agencije se prema njegovim rečima, pokupio i otišao.

- To je bio jedini put da smo ga videli, do poslednjeg dana letovanja. (Bez da nas je uputio gde je apoteka, ambulanta i slično, što im je posao i dužnost). Taj dan smo usli u smeštaj u 12:30 po njihovom vremenu, što znači da smo čekali 7,5h da uđemo u smeštaj. I sve to nekako i iskuliraš, došao si da odmoriš, a onda poslednji dan. U agenciji nam je rečeno da napuštamo smeštaj u 10h ,da bi nas vlasnica iz vile bukvalno isterala u 9,30 - napomenuo je Slađan.

Dodao je da je na vaučeru pisalo da prevoz kreće u 17 časova.

Čekali na magistrali

- Kada smo preko vodiča puta došli do broja telefona predstavnika u mestu, on nam kaže da u 17h kreće iz Sartija, a da nas kupi u 19h. Isti taj predstavnik se pojavljuje malo pre 19h, takođe u vidno pijanom stanju, i tu kreće zavlačenje: "Bus je uskoro tu, ako ne staje u Nikiti, stići će za pola sata". Onda nam je rekao da idemo na magistralu da ga sačekamo, jer stiže, gde mi na kraju čekamo još preko sat vremena - napisao je on.

Autobus je po njih došao, kako tvrdi, u 20 i 45.

- Mi smo bili skoro 12 sati na ulici sa malom decom, ostavljeni da se snalazimo gde ih odvesti u toalet. Da bi nam prestavnik puta i vodič indiretktno rekli da je njima bitno kada se stiže u Sarti, i da tamo imaju toliko smeštajnih objekata, da su im usputne stanice nebitne. Sramota! - zaključio je Slađan.