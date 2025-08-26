Slušaj vest

Sara Gabr iz Egipta krštena je u subotu u manastiru Ostrog!

U subotu 23. avgusta na praznik Svetog arhiđakona i mučenika Lavrentija, krštena je i miropomazana sluškinja gospodnja Sara Gabr iz Egipta, rekao je hadži mr Aleksandar Vujović, profesor Bogoslovije Svetog Petra Cetinjskog, a preneo portal "IN4S".

Na krštenju je kumovala Mariam Nabil, takođe iz Egipta. 

Sara je krštena je u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i prosvećena večnom Hristovom svetlošću, upravu na najsvetijem mestu u Crnoj Gori, u manastiru Ostrogu.

Screenshot 2025-08-25 085238.png
Sara iz Egipta se krstila na Ostrogu Foto: Printscreen/in4s.net

- U crkvi Svetog novomučenika Stanka i pored njegovih svetih netruležnih moštiju i pored moštiju novomučenika ostroških, branitelja manastira, svete tajne krštenja i miropomazanja izvršio je protojerej Jordan Markov iz Makedonije, klirik Mitropolije budimljansko-nikšićke.
Na krštenju je pojao teolog Boban Vesić. Za crkvu Božiju, kao i za svetitelje Hristove i verne članove jedne Svete saborne i apostolske crkve ne postoje granice - prenosi portal.

stockphotoostrogmonasteryinmontenegroostrogmonasteryisthemostpopularpilgrimageplacein1110247331.jpg
Poklonila se moštima Svetog Vasilija Foto: Shutterstock

To se potvrdilo i u ovom svetom činu kada je Sara postala član crkve Božije na ovom svetom mestu, u našom srpskoj gori Sion, novoj gori Sion, manastiru Ostrog.

Ne propustiteDruštvoSve što treba da znate o krštenju na Ostrogu: Obred samo u 3 termina dnevno, a cena...
Sve što treba da znate o krštenju u manastiru Ostrog

- Posle obavljenog čina krštenja i miropomazanja protojerej Jordan Markov je poučio Saru i njenu kumu Mariam, davši im blagoslov da u svom daljem životu bude verno čedo Crkve Božije. Svetom tajnom krštenja rođena je u crkvi za novi život u Hristu i sa svojoj kumom je primila blagodat Svetoga Duha - navodi portal "IN4S".

Potom su novokrštena Sara i njena kuma Mariam otišle u gornji manastir i poklonili se moštima Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca, uzevši blagoslov jednog od najvećih svetitelja srpskog roda.

Otišavši blagoslovene, iz ostroške svetinje iz Crne Gore za Egipat, u svom srcu i biću ponijele su ostroško čudo zajednice u Hristu.

Kurir/ IN4S

Ne propustiteDruštvoKako ući u manastir Ostrog kada je vikend: Teolog Đurđević dao jasne savete, a evo šta je najvažnije! Prenoćište u donjem manastiru se naplaćuje 5 evra
Noćenje u manastiru Ostrog
DruštvoMladi Beograđani krenuli peške do Ostroga: Filip zbog povrede morao da stane, promenio planove i Luki
6491302606975976932.jpg
DruštvoTeolog Đurđević o venčanjima u manastiru Ostrog: Sa tom praksom se prekinulo pre 10 godina, ovo je razlog
ostrog.jpg
DruštvoNa Ostrogu i staro i mlado, ali samo oni mogu u šortcu ući u svetinju: Pravila oblačenja prilikom posete manastiru Ostrog (VIDEO)
Pravila oblačenja u manastiru Ostrog

Miloš je čitavih 14 dana pešačio do manastira Ostrog, kako bi sakupio sredstva za Dejanovo lečenje! Evo kako je izdržao putovanje iz Sremske Mitrovice Izvor: Kurir televizija