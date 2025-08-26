Slušaj vest

Sara Gabr iz Egipta krštena je u subotu u manastiru Ostrog!

U subotu 23. avgusta na praznik Svetog arhiđakona i mučenika Lavrentija, krštena je i miropomazana sluškinja gospodnja Sara Gabr iz Egipta, rekao je hadži mr Aleksandar Vujović, profesor Bogoslovije Svetog Petra Cetinjskog, a preneo portal "IN4S".

Na krštenju je kumovala Mariam Nabil, takođe iz Egipta.

Sara je krštena je u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i prosvećena večnom Hristovom svetlošću, upravu na najsvetijem mestu u Crnoj Gori, u manastiru Ostrogu.

Sara iz Egipta se krstila na Ostrogu Foto: Printscreen/in4s.net

- U crkvi Svetog novomučenika Stanka i pored njegovih svetih netruležnih moštiju i pored moštiju novomučenika ostroških, branitelja manastira, svete tajne krštenja i miropomazanja izvršio je protojerej Jordan Markov iz Makedonije, klirik Mitropolije budimljansko-nikšićke.

Na krštenju je pojao teolog Boban Vesić. Za crkvu Božiju, kao i za svetitelje Hristove i verne članove jedne Svete saborne i apostolske crkve ne postoje granice - prenosi portal.

Poklonila se moštima Svetog Vasilija Foto: Shutterstock

To se potvrdilo i u ovom svetom činu kada je Sara postala član crkve Božije na ovom svetom mestu, u našom srpskoj gori Sion, novoj gori Sion, manastiru Ostrog.

- Posle obavljenog čina krštenja i miropomazanja protojerej Jordan Markov je poučio Saru i njenu kumu Mariam, davši im blagoslov da u svom daljem životu bude verno čedo Crkve Božije. Svetom tajnom krštenja rođena je u crkvi za novi život u Hristu i sa svojoj kumom je primila blagodat Svetoga Duha - navodi portal "IN4S".

Potom su novokrštena Sara i njena kuma Mariam otišle u gornji manastir i poklonili se moštima Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca, uzevši blagoslov jednog od najvećih svetitelja srpskog roda.

Otišavši blagoslovene, iz ostroške svetinje iz Crne Gore za Egipat, u svom srcu i biću ponijele su ostroško čudo zajednice u Hristu.