Sve više srpskih turista se suočava sa novčanim kaznama u Grčkoj i to najčešće zbog saobraćajnih prekršaja, a često se dešava da im grčka policija oduzme i dozvolu!

Neprijatno iskustvo pre dva dana doživeo je još jedan srpski vozač. On je kažnjen, iako, kako tvrdi, nije prešao na crveno svetlo.

- Ima li neko iskustva sa prolaskom na crveno svetlo i da mu oduzmu vozačku dozvolu? Kakva su iskustva? Da li moram da platim kaznu odmah ili mogu i u nekom roku? Kazna je 700 evra - upitao je on u Fejsbuk grupi "Live from Greece".

Dodao je da mu je svaka informacija dragocena, kao i da mu nisu uzeli tablice. Pojedini korisnici su osuli paljbu po njemu zbog prolaska na crveno svetlo. Ipak, on tvrdi da nije prošao.

"Nisam prošao na crveno"

- Ja znam da nisam prošao na crveno, ispred mene je takođe bilo vozilo koje je prošlo, ali trojica policajaca su bili u jednim kolima iza mene četiri vozila između njih i mene, i kako ja sad sa njima trojicom ubeđujem, ja stranac, oni službena lica - napisao je on.

Pojedini su pisali da je 700 evra paprena cena.

- Jedan seče duplu punu liniju, drugi prolazi na crveno, treći parkira na zelenoj površini. Jeste li vi gospodo uopšte vozači i poštujete li propise u Srbiji? Šta mislite? Došli ste u Abisiniju? Na odmoru smo, pa nam je i pamet na odmoru? Bože, sačuvaj - glasi jedan komentar.

Podsetimo, u Grčkoj je od 15. juna ove godine stupio na snagu novi zakon o bezbednosti u saobraćaju, koji je doneo znatno strože kazne za prekršaje poput nevezivanja pojasa, korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, kao i nepropisnog parkiranja.

Prema novim pravilima u Grčkoj, za nevezivanje pojasa tokom vožnje kazna iznosi čak 350 evra, dok je za korišćenje mobilnog telefona za volanom propisana novčana kazna od čak 500 evra. Parkiranje na mestu predviđenom za osobe sa invaliditetom kažnjava se sumom od 1.000 evra, uz mogućnost oduzimanja vozačke dozvole.

Strože kazne

To nije sve - za prekoračenje brzine, prolazak na crveno svetlo, vožnju pod dejstvom alkohola (nulta tolerancija – dozvoljeno 0,0 promila) i druge teške prekršaje vozač može ostati bez dozvole i do 6 meseci, a u ponovljenim slučajevima čak i trajno.

U najtežim slučajevima, zakon predviđa i oduzimanje vozila ili čak zatvorsku kaznu.

Za mlade vozače i vozače kampera i karavana uvedena su dodatna ograničenja, a električni trotineti i bicikli po prvi put su precizno regulisani. Grčke vlasti su postavile i pametne kamere koje automatski beleže prekršaje i šalju kazne direktno vozačima.