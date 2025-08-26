Žena sa dvoje dece prevarena za smeštaj na letovanju u Grčkoj

Slušaj vest

Svake godine turisti širom sveta ostavljaju za sobom brojne predmete na plažama - od peškira i naočara za sunce, do telefona i novčanika.

Međutim, izgubljene stvari na odmoru više nisu samo sitnice. Sve češće ljudi zaboravljaju pasoše, torbe sa dokumentima, pa čak i ključeve od automobila.

Tako je nedavno u Grčkoj, na jednoj popularnoj plaži, nekoliko turista ostalo zarobljeno pored svojih automobila, nemoćno gledajući u zaključana vrata, dok su ključevi verovatno ostali zatrpani negde u pesku ili otišli s talasima.

- Pozdrav svima, izgubili smo ključ od auta na plaži Vrachos Loutsa, Toyota je u pitanju, ako neko slučajno nađe i javi se, spasio bi nas. Hvala unapred - napisala je Aleksandra.

Njena poruka objavljena je u Fejsbuk grupi "Grčka info".

Ipak, umesto korisnik saveta, ljudi su osuli drvlje i kamenje.

- Ne znam ljudi zbog čega nosite ključ od auta na plažu, ja lično ostavim u sef kao sva dokumenta i novac, količinu novca ponesem za koju smatram da nam je dovoljno. Iskreno mi je žao što ste u problemu - naveo je jedan korisnik.

Aleksandra mu je odgovorila da su do te plaže išli kolima, te da nisu mogli ključ ostaviti u sefu.

Ne propustite Društvo Obrenovčani za 10 minuta bez ključa otvorili auto u Grčkoj: Srpskoj porodici sa decom spasili celo letovanje

Nije poznato da li je Aleksandra uspela da pronađe ključ od vozila, ali istog dana i Milan je izgubio ključ na Lefkadi.

- Pozdrav svima, izgubili smo ključ od auta na plaži Katizma na Lefkadi, Volkswagen je u pitanju, ako neko slučajno nađe i javi se, spasio bi nas. Hvala unapred - požalio se on u istoj grupi.

Srećom, njihov ključ je pronađen.

- Pronađen je ključ nekim čudom i zahvaljujući dobrim ljudima - napisao je on.