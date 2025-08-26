Slušaj vest

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je od ključne važnosti normalizacija stanja u obrazovanju i naglasio da Vlada Srbije, resorno ministarstvo i prosvetni radnici ne smeju dozvoliti da se ponovi prošla školska godina, kada su škole i fakulteti bili u blokadi, jer bi to, kako je istakao, ozbiljno ugrozilo obrazovni sistem u zemlji.

Gostujući na K1 televiziji, Stanković je rekao da postoje zakonski mehanizmi kojima se stanje može vratiti u normalu, ali da zakon nije jedini faktor. Kako je naglasio, mnogo toga zavisi i od odnosa između uprava škola, nastavnika, đaka i studenata prema samom procesu obrazovanja.

- Ako učenici i studenti zaista žele da se školuju, a nastavnici da se posvete svom pozivu, onda ćemo imati regularnu i stabilnu školsku godinu - poručio je ministar.

On je upozorio da bi ponavljanje prošlogodišnjeg scenarija, kada je obrazovni sistem bio blokiran, imalo katastrofalne posledice.

- Kao vlada, ministarstvo i prosvetni radnici, ne smemo sebi da dozvolimo da se takva godina ponovi. Ako bi se destruktivni obrasci iz prethodne godine nastavili i ove, to bi ozbiljno urušilo obrazovnu supstancu našeg društva - rekao je Stanković.

Obrazovanje je, kako je podvukao, najvažniji društveni resurs za razvoj Srbije. Kroz njega mladi stiču znanja i veštine koje im omogućavaju da se uključe u društvo, da razvijaju tehnološke kapacitete i šire horizonte, ali i da postanu odgovorni i pristojni građani.

Foto: Printscreen/K1

Stanković je jasno poručio da se protivi korišćenju prostora obrazovnih ustanova za političke kampanje.

- Univerzitet, srednja ili osnovna škola, pa i vrtić, nisu mesta za političke parole niti za raspisivanje izbora. Zadaci univerziteta su obrazovanje i naučno-istraživački rad, a demokratizacijom društva treba da se bavi politički proces kroz institucije, izbore, parlament i javne debate - naglasio je on.

Ministar je istakao da blokade škola i fakulteta ne treba posmatrati kao oblik socijalnog ili političkog protesta, već kao nezakonit čin kojim se fizički okupira prostor i šalju isključivo političke poruke, čime se podrivaju same institucije države.

- Oni koji u blokadama traže političku šansu, čine društveno i politički štetnu stvar, a posledica je urušavanje obrazovanja u ovoj zemlji - rekao je Stanković.

Govoreći o mogućim sankcijama, podsetio je da direktori i dekani imaju zakonske alate na raspolaganju.

- Postoje disciplinski postupci, kao i inspekcijski nadzori koji utvrđuju neregularnosti u radu ustanova - naglasio je.

Prema njegovim rečima, jedan deo politički angažovanih nastavnika koristi akademske institucije kao platformu za političko delovanje, dok blokade zapravo predstavljaju „rektorsko-dekansko-profesorsku pobunu“ u koju su uvučeni učenici i studenti.

- Tu postoji nešto duboko nepravedno prema mladim generacijama. Ti profesori, rektori i akademici već su ostvarili najviša naučna zvanja i benefite obrazovnog sistema, a sada, na perfidan način, defokusiraju mlade od znanja i učenja da bi ostvarili sopstveni politički interes. Studenti i đaci neće voditi državu, već oni koji se kriju iza njih. Oni prave studentske liste i preko njih sprovode političku propagandu - ocenio je ministar.

Osvrćući se na najave da će pojedine srednje škole učestvovati u protestnoj šetnji 1. septembra, Stanković je rekao da ne može sprečiti ostvarivanje ustavnog prava na okupljanje, ali je naglasio da se protivi političkoj instrumentalizaciji maloletnika.

- Nemam ništa protiv da mladi ljudi imaju svoj politički stav. Ali, uključivanje maloletnih u političke svrhe je protivzakonito i protivustavno - podvukao je.

Dodao je da nastavnici imaju jasno definisane obaveze ugovorom o radu - fond časova, radne sate i koeficijent na osnovu koga se obračunavaju plate i da sve to mora biti ispunjeno.

- Nakon navršene 18. godine, građanin ima pravo da se bavi politikom, ali to pravo ne sme da uskraćuje drugima. Još manje ima pravo da u političke igre uvlači maloletna lica ili da koristi škole i fakultete za iskazivanje političkih parola i opstruiranje nastave – istakao je Stanković.

Govoreći o sindikatima, ministar je rekao da Ministarstvo vodi stalni dijalog sa reprezentativnim sindikalnim organizacijama, ali nije isključio mogućnost štrajkova i na početku ove školske godine. Dodao je i da postoje sindikati koji, kako je naveo, služe za "pokazivanje na antidržavnim medijima" i koji predstavljaju opasnost po obrazovni sistem.