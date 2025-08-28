Slušaj vest

Oni koji se odluče da nekome pozajme novac, često kasnije zažale, s obzirom na to da pojedini ne vraćaju dugove!

Jedna gospođa pozajmila je novac drugarici koja je nakon toga blokirala na Fejsbuku.

Ovo nije ni prvi ni poslednji ovakav slučaj kod nas sa sličnim ili istim epilogom. Građani koji su pozajmljivali novac najbližima, bratu, sestru, komšiji, prijatelju, kumovima tvrde da je svoje pare najteže vratiti nazad. Prvo ih obično bude sramota da potraže, a onda neretko dobiju i šokantne odgovore.

- Pozajmila sam jednoj devojci novac sad će dve godine. I ne vraća, šta da radim kad god tražim nema. Nemam živce da se bakćem s njom više i plus blokirala me na Fejsbuku i Instagramu. Kome se obratiti? - upitala je ona u Fejsbuk grupi "Pravna pitanja".

Korisnici su navodili da "digne ruke" od novca ako nema priznanicu ili neki dokaz o pozajmici.

- Diži ruke meni tako duguju sedam godina. 20.000 dinara i nemaju nameru da vrate. Nemam ikakav dokaz. Iz ruke u ruku. Mogu da im pljunem pod prozor - navodi se u jednom od komentara.

Jedna korisnica navela je da joj duguju 300 evra već 15 godina.

- Ma diži ruke. Neka joj je na čast. Nju će biti sramota da vas sretne - glasi jedan komentar.