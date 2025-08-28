Slušaj vest

Neki su se vratili puni utisaka i preporuka, drugi sa gorčinom i osećajem da su bacili pare. Bugarsko primorje ove godine nije ostavilo ravnodušne srpske turiste. Za jedne je idealno more za male pare, za druge - mesto na koje se neće vraćati.

Sanja je ove godine prvi put letovala u Bugarskoj, a svoje utiske rešila je da podeli u Fejsbuk grupi "Bugarska letovanje".

- Odlučila sam se za letovanje u Bugarskoj jer volim nove stvari. Ljudi koji su letovali pre mene većinom su zadovoljni jedini da kažem "minus " je taj što je voda manje slana od drugih mora. Oni što nisu nikada išli pričali su mi sve najgore: "Ponesi trimer da kosiš", "Kud ćeš tamo tamo je beda" ili je bilo pitanja: "Jel ideš jer je povoljno?", "Tamo more nije slano", i tako - napisala je Sanja.

Ona je dodala da je bila skeptična, ali da se sve promenilo kako je pristigla na primorje.

- Srbija-Bugarska 90% autoput. 674 km za 7 časova. Zatim samo primorje dve trake svaki smer, rasterećen saobraćaj. Ljudi poštuju ograničenja, ljudi staju na pešački, ljudi stanu da se ti uključiš... Saobraćajno "obrazovanje" čista desetka.Smeštaj kao što je rečeno, unutra sve i više nego što treba. 90% smeštaja ima bazene. Klima savršena. Uveče i ujutru sveže, može jakna. Nema isparenja, verovatno zbog manje slanoće mora - navela je Sanja.

Kaže da nisu primetili da more nije slano, ali su primetili da kada izađu iz vode nemaju fleke po telu i bele tragove.

- Što je nama bilo savršeno! Hrana. Za nas lično ima neki šmek. Pa smo se hranili većinom kod naših ljudi u Sunčevom bregu. Šetališta prostrana, nema "saletanja" na ulici, guranja...

Sve je divno i odmereno. Cene pristojne, sladoled je malo skuplji, ali vredi svaki lev. Predivan. Zajednički zaključak da nikad nismo bolji jeli. Tako da što se tiče moje porodice i mene jedna velika preporuka za letovanje u Bugarskoj. I vidimo se sigurno ponovo dogodine. Vidi, doživi, ne veruj drugima! - zaključila je.