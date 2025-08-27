Slušaj vest

Letovanje u Grčkoj mnogim turistima iz Srbije ove godine donelo je neplanirane troškove, ali ne zbog skupog smeštaja ili hrane, već zbog saobraćajnih kazni.

Grčka policija pojačano kontroliše strane vozače, a posebnu pažnju obraća na obaveznu opremu u automobilu.

Pojedini Srbi platili su kaznu od 80 evra zbog nedostatka protivpožarnog aparata, koji grčki zakon propisuje.

Na Fejsbuk stranici "Live from Greece" podsećaju turiste na ovu stavku u zakonu.

- Zlu ne trebalo – ali mora da bude u kolima. U Grčkoj, kao i u mnogim evropskim zemljama, zakonom je propisano da u vozilu pored prve pomoći, reflektujućeg prsluka i rezervne gume, obavezno imate i protivpožarni aparat S-2. Ako planirate put, ne rizikujte kaznu od 80 evra samo zato što nedostaje ovaj deo opreme - napominju oni.

Mnogi, međutim, koriste situaciju u kojoj im niko nikada ovo nije tražio, pa ni ne kupuju. Cena aparata je oko 2.500 dinara.

Isto pravilo važi i za putovanje kolima preko Severne Makedonije i Bugarske.

Kako kažu iskustva, pojedini su kroz Grčku vozili bez problema čak i sa manjim aparatima tipa S1, koji se mogu pazariti i za manje od 1.000 dinara.

PP aparati se prodaju na benzinskim pumpama i prodavnicama auto delova.