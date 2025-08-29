Slušaj vest

Ljubav se zaista može dogoditi bilo gde, pa čak i u Vajber grupi za dojave o policiji na putu!

Dok pojedini tamo traže informacije o radarima i patrolama, neko je pronašao ljubav svog života.

Baš tako počinje priča jedne devojke koja je svoju nesvakidašnju romansu podelila na sajtu "Ispovesti", a koja sada, nekoliko godina kasnije, ima srećan nastavak - zakazali su svadbu.

Foto: Shutterstock

- Objavila sam ovde pre par godina da smo se upoznali preko Vajber grupe gde ljudi dojavljuju kada vide policiju na putu. Da vam javim da smo zakazali svadbu - napisala je jedna devojka na sajtu "Ispovesti".

Njena objava oduševila je mnoge, čak su i zbijali šale.

- Hoće li biti policija na početku kolone sa barjakom? - upitala je jedna devojka u komentarima.

Pojedini su se čak i raspitivali koja je to grupa, kako bi i oni pokušali da pronađu srodnu dušu.

- Sreća pa su anonimne ispovesti inače bi vas policija nahvatala oboje sad! - glasi jedan od komentara.