Slušaj vest

Ljubav se zaista može dogoditi bilo gde, pa čak i u Vajber grupi za dojave o policiji na putu!

Dok pojedini tamo traže informacije o radarima i patrolama, neko je pronašao ljubav svog života.

Baš tako počinje priča jedne devojke koja je svoju nesvakidašnju romansu podelila na sajtu "Ispovesti", a koja sada, nekoliko godina kasnije, ima srećan nastavak - zakazali su svadbu.

shutterstock_518653513.jpg
Foto: Shutterstock

- Objavila sam ovde pre par godina da smo se upoznali preko Vajber grupe gde ljudi dojavljuju kada vide policiju na putu. Da vam javim da smo zakazali svadbu - napisala je jedna devojka na sajtu "Ispovesti". 

Njena objava oduševila je mnoge, čak su i zbijali šale.

Ne propustiteBeograd"ONA NIJE MOGLA DA PROĐE U KOLICIMA, ON DONEO KANTICU SA MALTEROM I POPRAVIO RUPE NA ULICI" Priča o ovo dvoje ljudi potresla je Srbiju, a sada je dobila epilog
231111.jpg

- Hoće li biti policija na početku kolone sa barjakom? - upitala je jedna devojka u komentarima.

Pojedini su se čak i raspitivali koja je to grupa, kako bi i oni pokušali da pronađu srodnu dušu.

- Sreća pa su anonimne ispovesti inače bi vas policija nahvatala oboje sad! - glasi jedan od komentara.

Ne propustiteDruštvoON HRVAT, ONA SRPKINJA: Čudesna ljubavna priča o kojoj bruji region, a tek ove dve lepotice! Gore mreže zbog njihovih zastava FOTO
screenshot-20231016-105627.jpg
DruštvoKoliko novca je dovoljno staviti u kovertu kada se ide na svadbu? Odgovori će vas šokirati: 100 evra je prosek, ako ste gost u Beogradu cifra ide i do 200 evra!
Mladenci sa čestitkom
Društvo"Ovo je legendarno!" Ovakav dolazak svatova do sada nismo videli: Šleperom na svadbu!
Šleperom na svadbu
DruštvoBELGIJANCI POTEGLI ČAK DO LESKOVCA, POZVANI NA SRPSKU SVADBU! Obreli se na jugu i za venčanje u crkvi samo viču "fantastik"! A u restoranu - potpuni šok
svadba-srpska-svadba-svatovi-mlada-mladenci.jpg

SVADBA U CG I HRVATSKOJ MLADENCE KOŠTA 60 POSTO VIŠE NEGO U SRBIJI?! Stručnjaci iz event industrije odgovorili: Ovo je danas prihvatljiva cifra u koverti! Izvor: Kurir televizija