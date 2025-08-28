Slušaj vest

Jesen nam se laganim koracima približava, a sa njom dolazi i vreme zimnice. Police i ostave će se uskoro puniti teglama ajvara, turšije i džemova.

Koliko se ova navika zadržala među ljudima, pričali su gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji Dragana Zorić, TO Stara Pazova i Maja Babić, nutricionista.

Babić je pričala o značaju zimnice i da je to vrsta naše kulture:

- Zimnica se ne koristi samo za hranu, već razmišljate i o tradiciji. Svi se sećamo čuvenih ajvara i kako se pekla paprika koja je pljuštala svuda. Međutim, pitanje da li je zimnica zdrava ili ne, odgovorila bih da u nekom segmentu da, dok u nekom ne. Zavisi od pripreme, ukoliko su uslovi domaći onda može da bude zdrava jer znamo šta i koliko dodajemo. Kod industrijskih proizvoda, to je diskutabilno jer postoje aditivi i konzervansi. Bolje je uvek pripremiti kod kuće, jeste dugotrajan proces, ali može da bude zanimljiv za celu porodicu.

Zorić je diskutovala o zimnici i njenoj istoriji u našem narodu:

- Uvek je najbolje spremiti sam, ali ne znam koliko je to izvodljivo u današnje vreme. Spadam u mlađu generaciju, volim da spremam kod kuće, ali gledam da ubrzam taj proces. Sećam se kako se kod mene pravio ajvar i to je proces, ali i doživljaj. Žao mi je što nemamo danas toliko vremena za tu pripremu, jer je to jedinstveno druženje. Ne bi trebalo to da zaboravimo, to je autenitčno kod nas, kao kada se pravi rakija, to nas oslikava kao naciju i to bi trebalo da zadržimo.

