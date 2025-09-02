Sedmak rekao majci da neće u školu jer mu je ranac pocepan i star, ona očajna: U školi mog sina... A onda je mrežama krenula da kruži ova objava (FOTO)
Jedna majka juče nije ispratila svoje dete sa suzama radosnicama, već upravo onim drugim. Suzama zbog čiste nemoći i tuge. Ova Beograđanka požalila se da je sina juče jedva naterala da krene u školu, jer je zbog starog školskog ranca postao anksiozan.
- U školi mog sina gledaju kako se ko oblači, koja je marka garderobe, koliko koštaju patike, koliko ranac. I prošle školske godine je imao problem sa grupom đaka, njih petoro, šestoro. Stalno su ga zadirkivali zbog patika, da su kupljene na buvljaku i da ih je našao pored neke tezge - priča ova mama.
Od tada, primetila je ona, sin sa grčem kreće u školu.
- Stalno gleda u svoju odeću, iako mu od malena pričam da je to najmanje važno, da je važno da bude odgovoran i pošten. Nisam imala novca za novi ranac, jer sam najviše potrošila na patike, upravo da bih ga obradovala, jer je to prošle godine bio najveći problem - dodaje ona.
Iako je već danas krenula i po novi ranac, razočarana je što su materijalističke vrednosti toliko nametnute deci, i to već od osnovne škole.
Mrežama tim povodom ovih dana kruži jako važna objava. Dele je svi, od javnih ličnosti do "običnih" građana.
Ovo je objava u celosti:
"Škola uskoro počinje i želim da vas zamolim za uslugu... Sedite sa svojim detetom na 5 minuta i objasnite mu da nikad nema razloga ismevati nekoga zbog njegove visine, težine, boje kože, ili stvari u kojima uživaju.
Objasnite mu da nema ničeg lošeg u tome da svaki dan nosi iste cipele.
Objasnite im da korišćeni ranac nosi iste snove kao i novi.
Naučite ih da nikoga ne isključuju jer su “drugačiji”.
Objasnite im da zadirkivanje boli i da škola služi za UČENJE, a ne za takmičenje ili širenje negativnosti.
Podsetite ih da neka deca ne idu kući porodicama koje ih vole, pa je važno biti ljubazan.
Sve počinje od kuće", zaključuje se u ovoj objavi.
