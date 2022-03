SLAĐINA ĆERKA JEDINA NE IDE NA REKREATIVNU JER NEMAJU Rugali joj se što je siromašna a sad Tviter gori zbog poteza jednog Nemanje

kakva su to deca, kakvi su to budući ljudi

BEOGRAD - Slađanina ćerka jedina iz odeljenja ne ide na rekreativnu i otad je sasvim bezrazložno život njenog deteta postao pakao.

Ni Slađani nije lako pa je rešila da se izjada na društvenim mrežama a onda je Tviter samo buknuo...

"Juče je ćerku (10 god.) zezao drug iz odeljenja zato što jedina ne ide na rekreativnu nastavu iz njihovog odeljenja. Kakva su to deca? Kakvi su to budući ljudi? Rugam ti se što si siromašna!", napisala je majka na Tviteru pre tri dana.

Rasprava je odmah buknula - tražio se krivac, ljudi, škola, društvo, učlitelji - svi su bili na tapetu do sasvim opravdanog pitanja a šta je sa onim gratisom po odeljenju koji je i namenjen i osmišljen baš za ovakve situacije.

"Ona razume zašto ne može sa ide na rekreativnu nastavu. Takva je finansijska situacija trenutno. Išla je kada smo bili u mogućnosti to da ispratimo. Jednostavno je uvredio, i ona se osećala loše zbog toga, ali mu ništa nije odgovorila", napisala je majka i otkrila još nekoliko bolnih detalja na koje su joj se deca požalila: "Najstarijem detetu se rugali što nosi sendviče od kuće za užinu. Ali on je dečak i nije ga to pogađalo, ona je devojčica, tiha i povučena. Baš je povredilo", nastavila je majka i dalje ne shvatavši zašto ti se rugaju ako si siromašan.

Juče je ćerku (10 god.) zezao drug iz odeljenja zato što jedina ne ide na rekreativnu nastavu ih njihovog odeljenja. Kakva su to deca? Kakvi su to budući ljudi? Rugam ti se što si siromašna! 😢😢😢 — ✨Slađana✨ (@plavakapa) March 12, 2022

"27 hiljada je cena. Ali na to mora da se doda džeparac, putna apoteka, kao i nova garderoba, zato što mora da ima dovoljno odeće za 8 dana. Ja joj kući perem i vrtim u krug isto. A tamo nema ko da joj opere veš", objasnila je majka troje dece na pitanja tviteraša koja su se nizala.

Međutim, kao i u svakoj priči u ovoj našoj Srbiji usledilo je razrešenje - preokret kom se mama Slađana nije nadala.

Javio joj se bajker i poznati humanitarac Nemanja Ugrešić koji ju je samo upitao: Slađana, koliko košta rekreativna za Vaše dete?", napisao je on, povukao nogu pa su počeli da se javljaju i drugi.

Čisto da vam kažem da će Natalija otići na rekreativnu zahvaljujući vama. Ja sam zagovornik da su ljudi govna ali vas ima u p.m velikih kao sunce. Hvala vam na tome ❤️ — Nemanja Ugrešić (@NemanjaUgresic) March 14, 2022

- Recite ćerki da se upiše za rekreativnu, meni pošaljite neki podatak, ime prezime, broj telefona, da možete da podignete pare", "Dajte nam broj računa", "Da li imate račun u banci?", "Ajmo ljudi da uplatimo rekreativnu", pisali su korisnici.

Za samo nekoliko sati, svi potrebni podaci su stigli i Natalija će ići na rekreativnu!

Hvala svima od srca! ❤️ Ja ljudi ne verujem, suze mi idu. Ona je presrećna!!! A to sve zahvaljujući vama. Hvala što ste nam vratili osmeh na lice i veru u ljude. Za Nemanju jedan veliki naklon! 👏 I još dosta tviteraša koji su se angažovali! 🙌🙌🙌 https://t.co/rV5qqqG5al — ✨Slađana✨ (@plavakapa) March 14, 2022

- Hvala svima od srca! Ja ljudi ne verujem, suze mi idu. Ona je presrećna!!! A to sve zahvaljujući vama. Hvala što ste nam vratili osmeh na lice i veru u ljude. Za Nemanju jedan veliki naklon!", rekla je Slađa.

