Javno preduzeće "Pošta Srbije" potpisalo je danas Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijama NITES doo i MEDIT doo, kojim se omogućava usluga E-recept, odnosno rad savremenog softverskog rešenja koji će uključiti privatne zdravstvene ustanove u sistem elektronskog izdavanja recepata i to putem platforme elektronske podrške privatnom sektoru koju je razvila "Pošta Srbije".

Time će biti omogućena integracija privatne zdravstvene prakse sa zdravstvenim informacionim sistemom Srbije i stvoreni tehnički uslovi da i lekari u privatnoj praksi umesto papirnih izdaju elektronske recepte na isti način kao u državnim zdravstvenim ustanovama.

Povezani privatni i državni zdravstveni sistem

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar istakao je da je došao dan u kojem će se povezati privatni i državni zdravstveni sistem.

- Prekomerna upotreba lekova je jedan od problema koji imamo, posebno prekomerna upotreba antibiotika. To izaziva rezistentnost, što znači da ih nakon duge upotrebe više ne možete koristiti i to dovodi do toga da ne reagujete na određene antibiotike. Ovim ćemo rešiti i taj problem, jer će postojati baza koja će omogućiti da svaki pacijent zna koji lek mu je prepisan, a uvid u to će imati i lekar u privatnoj i lekar u državnoj praksi - rekao je Lončar medijima u Glavnoj pošti u Beogradu.

Prema njegovim rečima, softver će se alarmirati kada uoči da neko koristi lekove u kombinaciji sa drugim lekovima koje ne bi smeo.

- Softver će upozoravati lekara, i lekar i pacijent će imati uvid u sve što se dešava - naveo je ministar zdravlja.

On napominje da ova usluga neće zahtevati dodatna sredstva iz budžeta, jer će troškove snositi "Pošta Srbije".

Vršilac dužnosti generalnog direktora JP "Pošta Srbije" Zoran Anđelković zahvalio je nadležnim institucijama i ministru zdravlja na posvećenosti i podršci prilikom realizacije projekta.

- Obići ćemo sve domove zdravlja kako bismo se dogovorili da već početkom godine pružimo ovu uslugu svim građanima Srbije - rekao je Anđelković, prenosi Tanjug.

On je istakao da će usluga već početkom godine biti dostupna u svim privatnim zdravstvenim ustanovama što će, kako kaže, biti korisno i za zdravstvene radnike i za pacijente.

Generalni direktor "Pošte Srbije" najavio je 7. oktobra otvaranje petog logističkog centra sa robotima u Kraljevu, navodeći da to javno preduzeće teži digitalizaciji i primeni veštačke inteligencije u praksi.

Među prisutnima bili su i direktor kompanije Nites doo Miloš Živanović, kao i direktorka kompanije Medit doo Mirjana Milutinović.

Elektronski recept uvodimo od 2017. 

Projekat uvođenja elektronskog recepta započet je 30. oktobra 2017. godine implementacijskim testom u 10 gradskih opština grada Beograda u zdravstvenim ustanovama primarnog nivoa zdravstvene zaštite. U decembru 2017. godine uključene su i preostale beogradske opštine, kao i određeni delovi Vojvodine, centralne i južne Srbije, što je u ukupnom broju iznosilo 62 ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite. Tokom prvog kvartala 2018. godine završena je implementacija na teritoriji Vojvodine, a nakon toga i u čitavoj centralnoj i južnoj Srbiji.

Uspešno je izvršena integracija sa devet različitih softverskih rešenja koja se koriste kao zdravstveni informacioni sistem na primarnom nivou zdravstvene zaštite.Elektronski recept se može realizovati u apotekama širom Srbijekoje imaju ugovor sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje o izdavanju lekova na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Godišnje se na izdavanju elektronskih umesto recepata na papiru ostvare uštede od približno dva miliona evra.

Kurir.rs/ Politika

