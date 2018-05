UKIDAJU SE PAPIRNI RECEPTI: Od naredne godine svi lekovi na e-recept

Na elektronski recept, koji bi od 1. jula trebalo da se uvedu u celoj Srbiji, propisano je više od 1,3 miliona terapija, a u Ministarstvu zdravlja kažu da će se papirni recepti postepeno povlačiti iz opticaja do kraja godine i da će od 2019. sva terapija ići na e-recept.

Elektronski recepti su u opticaju od oktobra prošle godine, kada je prvo uveden u 10 beogradskih domova zdravlja, a od 31. marta i u celoj Vojvodini.

Oko funkcionisanja novog načina izdavanja lekova, međutim, kod pacijenata postoji mnogo nedoumica.

Ministarstvo zdravlja i apotekarske ustanove svakodnevno dobijaju veliki broj zahteva pacijenata za tumačenje režima e-recepata koji bi od 1. jula trebalo da se uvedu u čitavoj Srbiji.

"Do kraja aprila, za period od dva do šest meseci lečenja, propisane su 1.322.682 terapije, i to na 18.981.007 e-recepata", objašnjavaju u Ministarstvu zdravlja.

Sa e-receptom sada je, prema podacima Ministarstva zdravlja, "pokriveno" 65-70 odsto domova zdravlja i apoteka u Srbiji, odnosno ukupno 96 ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite Srbije. Do kraja juna bi na naovi način propisivanja i izdavanja terapije trebalo da pređu i svi ostali.

"Papirni recepti postepeno će se povlačiti iz opticaja do kraja godine i od sledeće će sva terapija ići na e-recept", kažu u Ministarstvu zdravlja.

(Kurir.rs/Tanjug/Novosti/Foto ilustracija: Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir