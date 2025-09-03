Slušaj vest

Prava i zanemarivanje pacijenata oduvek je goruća tema, ne samo u Srbiji, već i u celom svetu. Neretko se dešava da zdravstvene komplikacije nastanu usled greške medicinskog osoblja, a emisija "Ni 5 ni 6" bavila se potresnom pričom Dragana Đurđevića, koji je izgubio sina nakon komplikacija u lečenju i kako navodi, pojave sepse. Uz njega su u studiju bili i gosti dr Snežana Bašić, specijalista interne medicine, advokat Sonja Hadži Borjanović i dr Gradimir Dragutinović, predsednik Skupštine RLK Beograd.

Đurđević: Izgubio sam sina zbog neadekvatne reakcije lekara

Dragan Đurđević emotivno je ispričao svoju tragediju:

- Prvo, hvala na pozivu, tragao sam za vama, bio sam sputavan od govorenja prave istine. Ja sam za pravdu i istinu, ali ne ide to tako. Moja generalija je dobra, znaju i vojska i policija, ja sam sina izgubio, to je moja desna ruka, a ovo ne dao Bog ni kamenu u planini. On je radio u Gorenju na rukovodećem mestu, bio je vredan i cenjen i zahvaljujem se toj kompaniji, kao i prijateljima mog sina jer su u najtežim trenucima bili tu.

Đurđević je ispričao da mu je sin 25 dana bio na lečenju u Beogradu, a da su mu lekari iz Valjeva rekli da od dijagnoze koju je imao ne umiru ljudi.

- On je dobio sepsu i od toga umro. Posle 25 dana se sin dogovorio sa lekarima da se ne oseća spremnim za operaciju i da hoće da vidi porodicu u Valjevu, tamo mi je ostavio dva unuka. Kada je otišao na zakazanu operaciju posle toga, nešto se iskomplikovalo oko štitne žlezde i opet ga vrate u Valjevo kako bi se situacija stabilizovala. Nakon toga, njega uhvate bolovi i temperatura, hteo sam da ga vodim lekaru, a negde pred zoru je morao da ode u Urgentni. Moja snaja ga odvede u kolima, bio je pozadi, nije mogao da se kreće. Nisu joj otvorili Urgentni na prvi mah, čekali su nešto, a situacija je bila urgentna.

Kako kaže, lekarka koja ga je primila nije ni pogledala rezultate, već se oslonila na kompjuterski uvid.

- Kad je bio u urgentnom centru, dali su mu paracetamol i uputili ga kući. Celu noć je imao bolove i temperaturu. Tražili su mu Kovid test. Moj advokat postavio mi je pitanje zašto nisu zvali specijalistu hirurga ili gastroenterologa? Pokupio sam nalaze i otišao sam kod sina kući. Bio je u kupatilu, prošlo je nekoliko minuta i nema ga. Sedeo je naslonjen, izgubljen. Pozvali smo Hitnu pomoć, njega smo sve vreme prskali vodom. Sanitet je došao, dali su mu infuziju.

Foto: Kurir Televizija

Situacija je nastavila da se odvija užurbanim tempom, a nakon dve operacije, Đurđeviću su stigle loše vesti.

- Pozvali su jednog mladog hirurga, on je sve zanatski odradio. Rekao je da je potrebna hitna operacija. Posle tri dana ponovo je iz šok sobe vraćen na operaciju, a posle sedam dana je preminuo. U jedan ujutru sam pozvao, rekli su mi "Primite moje saučešće, Vaš sin je preminuo pre 15 minuta". Mislim da je nastupila sepsa.

Bašić: Ulcerozni kolitis ne ubija, ali komplikacije da

O slučaju je govorila i dr Snežana Bašić:

- Smrtnost od ulceroznog kolitisa nastaje kad prsne crevo, nastane perforacija creva. Zapaljenski proces probije crevo na suprotnoj strani. U Beogradu su sigurno zato i tražili operaciju. Bolest nije bila pod kontrolom, nije bio dobro lečen, a čijom krivicom, to treba ustanoviti. Tako olako prihvatiti tegobe čoveka od 37 godina, to lekar ne sme da radi i to jeste greška. Pitanje je i zašto je operacija odbijena, sve odluke, lekari nisu smeli da dozvole da on ide ako je bilo toliko urgentno. Komplikacije od sepse su moguće, rizične su intervencije, pere se čitav stomak.

Foto: Kurir Televizija

Bašić se ponovo osvrnula na važnost pravovremene reakcije lekara.

- Zašto to stanje nije prepoznato odmah u prvom javljanju? Mi mlađe kolege učimo da ništa ne smeju da prepuštaju slučaju. Konsultacija hirurga je neophodna, lekar mora prepoznati simptome akutnog abdomena. Trbuh se otvara pacijentu čak i kad samo sumnjate na perforaciju.

Dragutinović: Ključna greška je što nije prihvatio operaciju

Svoje viđenje dao je i dr Gradimir Dragutinović:

- Ulcerozni kolitis naziva se još i Kronova bolest. Može da zahvati jednjak, hvata želudac, dvanaestopalačno crevo, tanko crevo i debelo crevo. Spada u hronična oboljenja, ne smrtonosna. Bolest može da dovede do perforacije creva, a ključna greška je što niste prihvatili u Beogradu intervenciju. Jedan nativni snimak može postaviti dijagnozu. Neretko se dešava kod pacijenta da napuste uglednu ustanovu, odradite intervenciju koja vam se preporučuje.

Foto: Kurir Televizija

Hadži Borjanović: Sepsa je u svakom mom predmetu

Na kraju, advokat Sonja Hadži Borjanović osvrnula se na širu sliku stanja u bolnicama:

- Ja nemam nijedan predmet da nije sepsa u igri. Mogla sam da primetim da je pre svega problem u neverovatnim infekcijama koje vladaju u bolnicama. Dok god se ne uspostavi kontrola, građani umiru. Imate lažnu sliku o tome šta je u nekoj zdravstvenoj ustanovi dobro, a šta nije. Moje iskustvo je da je odnos prema pacijentima sve gori. To se nekad graniči sa zlostavljanjem. Moje lično iskustvo, bila sam u bolnicama četiri puta u životu, a svaki put sam doživela neprijatnost.

