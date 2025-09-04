Slušaj vest

Kupališna sezona je zvanično završena, ali i pored trenutnih kišnih dana oni pravi ljubitelji boravka na vodi i dalje vreme provode na rekama i jezerima.

Zamenik komandanta Ronilačke jedinice Žandarmerije Marko Mladenović rekao je da su svakodnevni apeli građanima, kao i oni na početku sezone, urodili plodom i da je znatno smanjen broj utapanja. Ipak, kaže Mladenović, situacija će biti dovoljno dobra samo ako taj broj bude nula.

Zamenik komandanta Ronilačke jedinice Žandarmerije Marko Mladenović Foto: MUP RS

Crna statistika

Marko Mladenović rekao je za RTS da je do danas bilo 14 angažovanja u vezi sa pronalaskom utopljenika, što je tri puta manje od desetogodišnjeg proseka.

- Znatno je bolja situacija, ali opet ne možemo reći dovoljno dobra sve dok taj broj ne bude nula. Nadam se da idemo u dobrom smeru i da su apeli koje dajemo svakodnevno, kao i oni na početku sezone urodili plodom - istakao je Mladenović.

Iako je sezona i zvanično završena, lepo vreme i dalje mami kupače.

- Mi uvek ukazujemo da je zabranjeno koristiti neuređena kupališta. Sada, kada je sezona gotova, ne mogu se koristiti ni ona kupališta koja su uređena, kao što je Ada Cigalija, tako da preostaju samo bazeni. Onima koji će vreme provoditi na čamcima i brodovima preporučujemo da se pridržavaju svih mera bezbednosti koje su određene za boravak na takvim plovilima ili plovećim objektima - rekao je zamenik komandanta Ronilačke jedinice Žandarmerije.

Kako pomoći davljeniku

Bezbednosne mere su nekonzumiranje alkohola, korišćenje zaštitnih prsluka i poštovanje bezbednosti na vodi.

- Obavezno pozovite nekog u pomoć, ako ima neko stručno lice, neki spasilac ko može pomoći, i onda dobacite neki predmet koji pluta, za koji lice može da se uhvati, ili neka grana, neko uže, pa onda to lice privuče. Nikako ne ulaziti u vodu, iako je to instinkt da pomognete nekome - naglasio je Mladenović.

Kurir.rs/ RTS