Glavni razlozi za skok potražnje su želja za mirom, beg od gradske vreve, ali i sve izraženiji ekonomski razlozi. Sa rastom cena stanova u urbanim sredinama, mnogi se odlučuju za alternativu iliti život u prirodi i vlasništvo nad kućom koja uglavnom ne zahteva kreditno zaduženje.

Građani kupuju nekretnine u Šumadiji, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, a važno je da imaju osnovnu infrastrukturu struju i vodu.

Kurir je na oglasima pronašao nekoliko jeftinih nekretnina do 25.000 evra u ruralnim sredinama koje se prodaju sa placem, ali su potrebna i dodatna ulaganja.

Kupovina kuća u ruralnim sredinama Foto: Shutterstock, Ilustracija

Kuća za 8.000 evra

Preko oglasa prodaje se kuća od 54 kvadrata u selu Senje, poznatom po manastiru Ravanica, zadužbine cara Lazara, na nekoliko kilometara od Ćuprije za 8.000 evra. Vlasnik navodi da je kuća građena na tradicionalan način od kamena i blata, a da je krov renoviran pre desetak godina. Ima tri funkcionalne prostorije idealne za adaptaciju. Plac je prostran i ima vodu, dok kuća ima struju.

U Fejsbuk grupi "Kuće do najviše 20.000 eura" prodaju se dve kuće u mestu Sanad opština Čoka na samoj obali reke Tise. Kuće imaju 120 kvadrata i jedna je starija, a druga novija. Nalaze se na 18 ari placa.

Dve kuće za 39.000 evra

Vlasnik navodi i da u ovim kućama mogu komotno dve porodice da žive odvojeno, a mogu se i posebno kupiti.

Jeftine kuće u Srbiji Foto: Shutterstock, Ilustracija

- Kuće se prodaju sa postojećim nameštajem. U okviru placa ima dve garaže, tri čardaka, prostorije za životinje (štale, svinjci, kokošinjci), podrum, ostave, magacini, 50 stabala raznog sezonskog voća, tri parcele za staklenik, prostor za baštu, dva boksa za silažu - navodi se u oglasu i dodaje da ovo mesto ima vrtić, školu, dom zdravlja, poštu i više prodavnica:

- Mesto je 20 kilometara odaljeno od mađarske granice, 30 od rumunske. Čoka je udaljena pet kilometara, Senta i Kanjiža 12. Od Novog Sada je udaljeno 100 kilometara, sat i po lagane vožnje. Žena prodaje jer je sama i u 7. deceniji je života. Fizički ne može da održava dve velike kuće, plac i sve što ide uz njega. Cena za dve kuće je 39.000 evra. Obe su uknjižene tako da može i kreditom se platiti. Kuće imaju vodu, struju i kanalizaciju. Može se odmah useliti i živeti.