Jak zemljotres magnitude 4.4 stepeni Rihtera pogodio je danas Sjenicu, a snažan potres osetio se širom Srbije.Seizmolog Slavica Radovanović otkriva šta možemo da očekujemo narednih dana, kao i da li ima bojazni da se isti scenario dogodi i u Beogradu.

Prema rečima naše sagovornice, kada goorimo o današnjem potresu, realna magnituda je da je on bio 4.1 stepena Rihtera, jer, kako objašnjava, uvek u prvom trenutku magnituda doživi korekciju, pa je navela kakve sve posledice od ovakvog udara možemo očekivati.

"Jedna stvar karakteristična za ovaj region"

"Ova jačina o kojoj mi govorimo je na samoj granici da izazove minimalna oštećenja. Oštećenja o kojima govorimo moguća su samo na onim objektima koji su već stari", objasnila je na početku razgovora Radovanovićeva, pa dodala kako se sam potres dogodio usled porasta seizmičke aktivnosti u čitavom našem regionu, te objasnila šta nas čeka narednih dana.

"Odmah nakon ovog prvog potresa, usledio je i manji od oko 2.1 stepeni Rihtera. Možemo i u narednim danima da očekujemo potrese. Ono što je karakteristično za ovaj region u Srbiji koji je zadesio potres, a prema iskustvu od ranije, jeste da se zemljotresi ovde zadržavaju, odnosno, produžavaju, pa samim tim, možemo da ih očekujemo i narednih dana. To je, zapravo, produžena seizmička aktivnost koja je karakteristična za ovaj deo Srbije", ističe dalje seizmolog.

Šta je sa Beogradom?

Seizmolog ipak navodi kako nas ovde ne očekuju nikakve katastrofe, ali da možemo da očekujemo zemljotrese, pa objasnila kakvo stanje je sa Beogradom kada su potresi u pitanju.

"Na samoj teritoriji Beograda nema raseda, pa samim tim nema ni osnova da govorimo o nekim jakim zemljotresima. Međutim, postoje 3 raseda oko i blizu glavnog grada, a gde su se i u prošlosti dešavali zemljotresi i koji se prostiru u potezu sever-jug. Prvo, imamo rased kod Braće Jerković, zatim drugi rased kod Barajeva, gde je veći potencijal za pojavu jačih zemljotresa, dok je treći rased prema Smederevu, na istoku, a gde su mogući zemljotresi", objašnjava seizmolog Radovanović.

Podsetimo, zemljotrres magnitude 4.2 stepeni Rihtera zabeležen je u petak, 5. septembar 2025 u 14:43 časova, na području Srbije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Sokolovica, na oko 12.2462 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 43.3227 i dužine 20.2824.

Republički seizmološki zavod saopštio je da je u 14:43 časova registrovan zemljotres magnitude 4.4 jedinica Rihterove skale u regionu mesta Sjenica. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 6 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

"Je l' ovo bi zemljotres u Beogradu upravo? Zaljulja ga žešće", "Drmnulo je, ali sam mislila da mu se zavrtelo u glavi", neki su od komentara na društvenim mrežama, a koji samo potvrđuju kako se tlo u Srbiji danas dobro zatreslo.