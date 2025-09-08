Slušaj vest

Starije nekretnine u Srbiji u prvom kvartalu ove godine najviše su poskupele u Beogradu, dok su stanovi u novogradnji najviše skočili u Nišu.

U prestoničkim opštinama najveće poskupljenje beleže stari kvadrati na Savskom vencu, dok su novi na Starom gradu jeftiniji za tri odsto u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju podaci izveštaja o stanju na tržištu nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda (RGZ).

Iako u većini opština i gradova u našoj zemlji mesecima unazad skaču cene kvadrata u pojedinim manjim sredinama na oglasima još uvek mogu da se nađu povoljniji stanovi idealni za par ili porodicu.

Cene starogradnje i novogradnje u Beogradu Foto: Shuterrstock

Jeftina garsonjera

U Fejsbuk grupi "Vlasotinački malečki oglasi" pojavio se oglas za prodaju garsonjere od 32 kvadrata za 20.000 evra. Sudeći po fotografijama koje je objavio vlasnik stančić ima nov nameštaj, uknjižen je sa upotrebnom dozvolom.

- Na prodaju kompletno opremijena komforna garsonjera PO + PR u Vlasotincu 32 kvadrata, uknjižena sa upotrebnom dozvolom, vlasništvo 1/1 privatna svojina, bez tereta. Prodaje se sa svim stvarima. Renovirana pre tri godine. Nalazi se u ulici 22. Divizije. Cena 20.000 evra. Mogućnost otplate na rate - navodi se u oglasu.

Prodaje se garsonjera za 20.000 evra u Vlasotincu Foto: Facebook Printscreen

Takođe, u istom mestu preko oglasa se prodaje i kuća od 268 kvadrata za svega 119.000 evra što je manje od 500 evra po kvadratu.

- Kuća je u osnovi 120 kvadrata, strukture Po+Pr+I+Pot, ukupne korisne površine 268 kvadrata, na placu od 424 kvadrata. Unutrašnji prostor je organizovan na sledeći način: u prizemlju kuće se nalazi hodnik, veliki dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom i kupatilo; sprat kuće i potkrovlje su iste strukture i sastoje se od hodnika, tri spavaće sobe i kupatila. Svi delovi kuće su povezani unutrašnjim stepenicama - navodi vlasnik i dodaje:

- Kuća ima etažno grejanje na čvrsto gorivo, kotao je smešten u podrumu. Pored kuće se nalazi letnja kuhinja sa kupatilom, površine oko 20 kvadrata. Iza kuće je smešten još jedan objekat osnove oko 50 kvadrata, u prizemlju je garaža a iznad garaže dodatni stambeni prostor. Dvorište je lepo uređeno i izolovano od gradske gužve i buke. Vlasništvo čisto, cena kuće nije fiksna - navodi se u oglasu.