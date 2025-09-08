Slušaj vest

Slučaj novorođene bebe koja je pronađena pored kontejnera u Zemunu imao je srećan kraj, ali to nije baš uvek tako.

Odmah nakon rođenja i ona je ostavljena pored kontejnera, blizu škole i u sred zime. Slučajni prolaznik je video promrzlu bebu koju su okružili psi i pozvao policiju. Naredna tri i po meseca provela je u bolnici. Za to vreme njenu biološku majku tražila je policija zbog pokušaja čedomorstva.

Ovako počinje priča o Milici Mršulje, koja je za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" otkrila kako je pobedila sve prepreke koje je život stavio pred nju.

- Podaci koji zvanično postoje i koje ja imam jesu da sam rođena u noći između 4. i 5. februara u Gnjilanu. Te iste noći moja biološka majka je odlučila da me napusti. Napuštena sam u blizini jedne škole. Igrom slučaja, ta subota je bila radna, a u okruženju se nalazila deponija - započinje Mršulja.

Spremačica koja je tog jutra došla da otvori školu, primetila je njenu majku kako trči i nosi Milicu u rukama. Nakon toga, ostavlja je i beži.

- U trenutku se čuo moj plač. Ona je shvatila da se radi o napuštenoj bebi. Pokušala je da pozove policiju, a u tom trenutku naišao je profesor fizičkog vaspitanja. Oko mene su se u međuvremenu okupili psi. Plašili su se da me ne povrede, ali do dolaska policije i socijalne službe, ti psi su mene čuvali. Ako je to istinita priča, ja sam preživela zahvaljujući njima.

Mršulja je otkrila i kakva osećanja danas gaji prema svojoj biološkoj porodici.

- Sve do rođenja mog sina mislila sam da sam ja toj ženi oprostila. Dala mi je život i hvala joj, ali kada sam uzela svoje dete u naručje shvatila sam koliko je detetu neophodna majka. Napustila me je kako bih ja umrla i kako bi me se rešila. Imala sam 5 godina i deca iz ulice saznali su od svojih roitelja da sam ja usvojena. Maltretirali su me, a ja nisam znala zašto, sve dok mi jedna devojčica nije rekla. Nisam ni u jednom momentu želela da saznam ko je moja biološka majka, plašila sam se da će me oduzeti od moje prave porodice.

