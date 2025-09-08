Slušaj vest

Slučaj novorođene bebe koja je pronađena pored kontejnera u Zemunu imao je srećan kraj, ali to nije baš uvek tako.

Odmah nakon rođenja i ona je ostavljena pored kontejnera, blizu škole i u sred zime. Slučajni prolaznik je video promrzlu bebu koju su okružili psi i pozvao policiju. Naredna tri i po meseca provela je u bolnici. Za to vreme njenu biološku majku tražila je policija zbog pokušaja čedomorstva.

Ovako počinje priča o Milici Mršulje, koja je za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" otkrila kako je pobedila sve prepreke koje je život stavio pred nju.

MILICU MAJKA OSTAVILA KRAJ KONTEJNERA, OKRUŽILI JE PSI, A ONDA SCENA KAO IZ FILMA! Tog jutra u Gnjilanu izbegnuta tragedija: "Preživela sam zahvaljujući njima" Izvor: Kurir televizija

- Podaci koji zvanično postoje i koje ja imam jesu da sam rođena u noći između 4. i 5. februara u Gnjilanu. Te iste noći moja biološka majka je odlučila da me napusti. Napuštena sam u blizini jedne škole. Igrom slučaja, ta subota je bila radna, a u okruženju se nalazila deponija - započinje Mršulja.

Spremačica koja je tog jutra došla da otvori školu, primetila je njenu majku kako trči i nosi Milicu u rukama. Nakon toga, ostavlja je i beži.

- U trenutku se čuo moj plač. Ona je shvatila da se radi o napuštenoj bebi. Pokušala je da pozove policiju, a u tom trenutku naišao je profesor fizičkog vaspitanja. Oko mene su se u međuvremenu okupili psi. Plašili su se da me ne povrede, ali do dolaska policije i socijalne službe, ti psi su mene čuvali. Ako je to istinita priča, ja sam preživela zahvaljujući njima.

Milica Mršulja.jpg
Foto: Kurir Televizija

Mršulja je otkrila i kakva osećanja danas gaji prema svojoj biološkoj porodici.

- Sve do rođenja mog sina mislila sam da sam ja toj ženi oprostila. Dala mi je život i hvala joj, ali kada sam uzela svoje dete u naručje shvatila sam koliko je detetu neophodna majka. Napustila me je kako bih ja umrla i kako bi me se rešila. Imala sam 5 godina i deca iz ulice saznali su od svojih roitelja da sam ja usvojena. Maltretirali su me, a ja nisam znala zašto, sve dok mi jedna devojčica nije rekla. Nisam ni u jednom momentu želela da saznam ko je moja biološka majka, plašila sam se da će me oduzeti od moje prave porodice.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaSTRAŽAR SPREČIO FILMSKO BEKSTVO IZ ZATVORA - Za dlaku izbegnuta saobraćajka koja je trebalo da bude SAČEKUŠA "Iskočio je iz vozila, ali je pao pravo na mene!"
HRONIKA.jpg
Društvo"PRIMITE SAUČEŠĆE, VAŠ SIN JE PREMINUO PRE 15 MINUTA" Epilog DRAMATIČNOG slučaja iz Valjeva - muškarac odbio operaciju pa preminuo, a otac krivi lekare?!
dragan đurđević.jpg
Hronika"MORALI SU DA MU IZVADE SLEZINU, JOŠ JE U BOLNICI" Dečaka gurnuo školski drug, zbog jednog pada preživljava pakao! Otac podelio detalje: Prišao mu je s leđa!
hronika.00_01_56_23.Still001.jpg
ŽenaSara ima 36 godina i 4. put se udaje: "Svi me osuđuju, ali sada sam stvarno zaljubljena"
sara.jpg
Ispovest žene koja je našla tek rođenu bebu pored kontejnera: Podneću zahtev za usvajanje Izvor: Kurir televizija