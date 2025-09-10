Slušaj vest

U Srbiji vlada sezona crevnih infekcija koje izazivaju bakterije i virusi, a ulazimo i u period sezonskih respiratornih oboljenja kako kod starijih, tako i kod dece. Savete kako da se od njih zaštitimo za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" podelio je dr Saša Milićević, pedijatar.

Povraćanje, dijareja, bolovi u stomaku, sve su to karakteristični znakovi infekcije, kaže Milićević.

- Crvenih infekcija ima stalno, sada su aktuelne.Sezona se izgubila, virusi je ne poštuju. To su infekcije koje su uglavnom virusne i napadaju organe za varenje.

Zabeleženo je povećanje broja zaraženih Korona virusom, a da li ima razloga za brigu, Milićević kaže:

- Nema, uspeli smo da savijemo rogove toj Koroni. Teško je zaštitit se od virusa, bakterija i infekcija, ali za imunitet su vrlo važni kvalitetna ishrana i san.

