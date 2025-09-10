Slušaj vest

Priče kako se išlo do škole peške kilometrima i "preko sedam mora i sedam gora" za neke buduće generacije biće potpuna nepoznancica. Danas je prisutan trend da i roditelji koji žive na seoskom području kako bi olakšali svojim mališanima od samog starta ih upisuju u gradske škole.

To potvrđuje i primer škole "Branislav Petrović" u čačanskom selu Slatina koje broji 230 učenika, od kojih je upisanih 28 prvaka. Direktor OŠ "Branislav Petrović" Slatina Lazar Čirikiz naglasio je da je pretprošle godine bilo samo 19 učenika.

- To nas je zabrinulo, jer je ovo veliko područje, nekih 5.000 ljudi tu gravitira. Pitao sam se zašto, pored ovakih uslova, škola je opremljena i ima preduslove za dobar rad. Područne škole su u proteklih nekoliko godina ugašene, ostali smo bez učenika, a pojavili su se i tehnički viškovi među nastavnicima - kaže za RINU Čikiriz.

Nekad su đaci bili pešaci, a danas grad Čačak finansira prevoz svih učenika kojima je škola dalja od dva kilometra. Pomoćnik gradonačelnika Čačka Vladan Milić rekao je da su škole obezbedile besplatan prevoz.

- Tamo gde se ne uklapaju red vožnje auto-prevoza, škole organizuju privatne prevoznike. Sve škole su u sistemu obezbeđivanja besplatnog prevoza za đake - naveo je Milić.

Da bi se spasile seoske škole, ostvarila ušteda u budžetu, neophodne su mere rejonizacije.

Zakon omogućuje roditeljima da biraju u koju će školu upisati dete. Škola u seoskim sredinama je pred gašenjem, to je najopasnije. Roditelji zaobilaze matične škole, što nije dobro jer dok postoji škola, selo živi, ukazao je Milić.

Na području Moravičkog okruga je u sve 53 škole u novu školsku godinu krenulo 20.600 učenika. Od toga samo u Čačku njih više od 12.000. Načelnica školske uprave Slađana Parezanović istakla je da je na nivou Čačka, u osnovnim školama 8.039, a u srednjim 4.565 učenika. Oko 1.700 selo je u klupe, a većina roditelja dala je prednost gradskim školama.

Kurir.rs/ RINA

