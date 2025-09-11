Slušaj vest

Sa dolaskom jeseni, domaćice i domaćini širom Srbije ulaze u sezonu pripreme zimnice, ali cene povrća ove godine nisu nimalo naivne. Iako je izbor velik, razlike u cenama između supermarketa, pijaca i kvantaša su značajne pa se kupci sve češće pitaju gde je najisplativije kupiti povrće za ajvar, turšiju i ostale zimske đakonije.

U marketima skupo, ali dostupno

U supermarketima cene povrća su i dalje visoke, a rekorder je čini se paprika. Kilogram crvene šilje u prestoničkim marketima košta od 170 do čak 230 dinara, dok je oređenja radi na pijacama na jugu Srbije od 160 do 190 dinara. Iako je jesen na pragu cene ljutih papričica su, čini se na maksimumu pa se tako u hipermarketima komad može pazariti od 20 do 30 dinara dok na pijacama i u piljarama kilogram "ljutih" stoji od 250 do 300 dinara. Glavica kupusa stoji od 55 do 70 dinara dok je sličaj iznos i na pijacama.

Cene paprike Foto: Kurir Televizija

Cene u marketima paprika crvena šilja kilogram 170 do 230

paprika babura 165 231

paprika žuta šilja 210 248

paprika ljuta od 20 do 26

karfiol 180 do 270

krastavac 92 do 130

šargarepa 70, 80 Na nekim pijacama jeftinije

Na pijacama u manjim gradovima naše zemlje i kvantašima povrće je mahom jeftinije, ali kvalitet zna da varira, pa treba birati pažljivo. Ipak, za one koji prave veću količinu zimnice, ovde se može ozbiljno uštedeti.

Cene na pijacama i kvantašima

Cene povrća na kvantašima Foto: Zorana Jevtić

krastavčići 120

paprika 160, 190 pa i 200

paradajz 80 do 150

ljute papričice 250 do 300

šargarepa 100

beli luk 500, 600

kupus 50, 60

Ako planirate da pravite veće količine ajvara ili mešane salate, računajte da će vas to ove godine koštati ozbiljnije nego prethodnih sezona. Posebno skupi sastojci su beli luk i paprika šilja, koji su ključni za ukusan ajvar i razne vrste salata.