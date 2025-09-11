Slušaj vest

Danka Grobler Radović godinama je trpela bolove koje su doktori pripisivali običnoj zubobolji. Nakon nekoliko meseci patnje i neuspešnih tretmana, konačno je saznala da boluje od neuralgije trigeminusa, bolesti poznate kao "samoubilačka bolest" zbog izuzetno jakih bolova.

Danka je za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" ispričala detalje o svojoj borbi kako bi podigla svest o ovoj retkoj bolesti i pomogla drugima koji se suočavaju sa sličnim problemima.

Put do dijagnoze

Put do konačne dijagnoze trajao je godinu dana i zahtevao brojne pretrage.

- To su bila ispitivanja, istraživanja, pregledi... Utvrdili su da je jedan kapilar proširen i da pritiska deo nerva trigeminusa i da je povezano sa tim bolom - objasnila je.

Tako je počela Dankina borba sa neuralgijom trigeminus.

- Karakteristično je što se bol pojavljuje bez ikakve najave, osećaj je kao udar struje ili munje. Bilo da je u toku spavanja ili ste budni, može da ga iritira dodir kose, pranje zuba, kao i jednostavno gutanje pljuvačke - rekla je Danka, te pomenula alkoholne blokade za koje kaže da su joj u jednom vremenskom periodu bile od pomoći.

Metoda koje ublažavaju bol

- To je sve kratkotrajno, ne može da izleči, već da zataška bol, ali on se vremenom vraća. Bolovi budu nesnosni, ali baš zbog toga su je i prozvali samoubilačkom bolesti. Sreća u nesreći je što bol ne traje dugo. Da traje 5 ili 10 minuta nijedan čovek ne bi mogao da preživi.

Lekari su joj rekli da lek za ovo stanje još uvek ne postoji, a ona se podvrgnula drugim metodama.

- Išla sam na Gama nož, jedno vreme sam bila mirna, ali ne u potpunosti. Posle oko pet godina, ponovo se javio nesnosan bol, bilo je katastrofalno. Poznajem ljude koji su izvršili samoubistvo zbog te bolesti, ali meni nešto tako nije palo na pamet. Hoću da budem inspiracija drugima koji kroz ovo prolaze da istraju u svojoj borbi.

